AC Milan 1 – 1 Hellas Verona

Le match a eu lieu ce dimanche au Giuseppe Meazza et qui a fait face à la Milan et à Verona Il a terminé avec une égalité à sens unique entre les deux concurrents. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il AC Milan est venu au jeu avec des esprits renforcés après avoir remporté les deux derniers matchs contre Brescia Calcio à la maison et Udinese dans son fief, par 0-1 et 3-2 respectivement et avec une série de trois victoires consécutives dans la compétition. Côté visiteurs, le Hellas Verona il a remporté à domicile 3-0 son dernier match du tournoi contre US Lecce. Après le résultat obtenu, l’équipe à domicile s’est classée en sixième position, tandis que Verona Il est resté à la neuvième place à la fin du match.

02/02/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

La première partie du duel a commencé favorablement pour le set de mastiff, qui a été mis en avant avec un but de Davide Faraoni à la 13e minute. Mais plus tard, l’équipe rouge et noire à la 29e minute a attiré grâce à un peu de Hakan Calhanoglu, terminant ainsi la première période avec un 1-1 à la lumière.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, donc le duel s’est conclu avec un résultat de 1-1.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Milan qui sont entrés dans le jeu étaient Lucas Paqueta, Alexis Saelemaekers et Daniel Maldini remplacer Giacomo Bonaventura, Davide Calabria et Samu Castillejotandis que les changements de Verona étaient Fabio Borini et Pawel Dawidowicz, qui est entré pour remplacer Valerio Verre et Mattia Zaccagni.

Pendant les 90 minutes de la réunion, six cartes au total ont été vues. Par le Milan l’arbitre sanctionné jaune Theo Hernandez, tandis que dans l’équipe mastiff admonesté Amir Rrahmani, Matteo Pessina, Fabio Borini et Marco Silvestri et avec du rouge à Sofyan Amrabat.

Avec cette cravate, le AC Milan Il a terminé sixième du tableau avec 32 points, sur la place d’accès à la Ligue Europa. De son côté, le Hellas Verona avec ce point, il est resté en neuvième position avec 30 points à la fin du match.

Le lendemain de Serie A affrontera le AC Milan loin de chez lui contre lui Intertandis que le Hellas Verona devra faire face dans son stade avant la Juventus.

Fiche techniqueAC Milan:Marco Silvestri, Amir Rrahmani, Koray Gunter, Marash Kumbulla, Davide Faraoni, Sofyan Amrabat, Miguel Veloso, Darko Lazovic, Valerio Verre, Mattia Zaccagni et Matteo PessinaHellas Verona:Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez, Samu Castillejo, Franck Kessie, Hakan Calhanoglu, Giacomo Bonaventura, Rafael Leao et Ante RebicStade:Giuseppe MeazzaButs:Davide Faraoni (0-1, min.13) et Hakan Calhanoglu (1-1, min.29)