AC Milan Gênes

Ce dimanche à 15h00 au Giuseppe Meazza les visages seront vus sur Milan et le Gênes lors du vingt-sixième jour de Serie A.

03/07/2020

À 15h09

CET

Il AC Milan affronte le match de la vingt-sixième journée avec le désir d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul contre le Fiorentina. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 25 matchs disputés jusqu’à présent et ajoutent une séquence de 27 buts contre 32 buts reçus.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Gênes n’a pas pu gagner à Latium lors de leur dernière rencontre (2-3), de sorte qu’une victoire AC Milan Cela vous aiderait à améliorer votre cheminement de carrière.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, AC Milan Il a réalisé un équilibre de quatre victoires, trois défaites et cinq matchs nuls en 12 matchs à domicile, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. Gênes, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se déroulent Giuseppe Meazza. À la maison, Gênes Il a un équilibre entre une victoire, six défaites et six nuls en 13 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le AC Milan Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de la AC Milan et le solde est de 10 victoires, une défaite et trois nuls en faveur de l’équipe à domicile. De même, l’équipe locale accumule une série de quatre matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Gênes. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Milan et le Gênes Dans cette compétition, c’était en octobre 2019 et s’est terminé avec un résultat de 1-2 en faveur de Milan.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la série A, on constate qu’avant le différend du match, le AC Milan est en avance Gênes avec une différence de 14 points. L’équipe de Stefano Pioli arrive au jeu en septième position et avec 36 points avant le match. Quant à son rival, le Gênes, est en dix-huitième position avec 22 points.