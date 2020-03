AC Milan Gênes

Dimanche prochain à 12h30 aura lieu au Giuseppe Meazza le duel entre lui Milan et le Gênes le vingt-sixième jour de la Serie A.

29/02/2020

Il AC Milan fait face à la vingt-sixième journée du tournoi avec l’illusion de grimper sa position après avoir fait match nul 1-1 contre le Fiorentina dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné 10 des 25 matchs disputés jusqu’à présent en Serie A et ajoutent une séquence de 27 buts marqués contre 32 buts.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Gênes a subi une perte pour lui Latium lors du dernier match (2-3), il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière en compétition.

En tant que local, le AC Milan Il a réalisé un bilan de quatre victoires, trois défaites et cinq nuls en 12 matchs disputés dans son domaine, ce qui indique qu’il doit s’efforcer durant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. En tant que visiteur, le Gênes Il a gagné une fois et a perdu six fois lors de ses 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Giuseppe Meazza, résultant en 10 victoires, une défaite et trois nuls en faveur de AC Milan. De plus, les locaux ont un total de quatre matchs consécutifs invaincus contre ce rival en Serie A. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans cette compétition était en octobre 2019 et s’est conclu par un score de 1-2 pour les locaux.

En se référant à sa position dans le tableau des qualifications de la série A, nous pouvons voir que, avant le différend du match, le AC Milan est en avance Gênes avec une différence de 14 points. Il AC Milan Il arrive au match avec 36 points dans son casier et occupe la septième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, Gênes, est en dix-huitième position avec 22 points.