AC Milan Hellas Verona

Dimanche prochain à 15h00 sera joué le match de la vingt-deuxième journée de Serie A, dans laquelle nous verrons la victoire se jouer Milan et à Verona dans le Giuseppe Meazza.

02/01/2020

À 15h09

CET

Il AC Milan arrive avec enthousiasme à la vingt-deuxième journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre le Brescia Calcio hors domicile (0-1) et contre Udinese dans son domaine (3-2). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 21 matches disputés à ce jour et cumulé 26 buts encaissés contre 22 en faveur.

De son côté, le Hellas Verona il a remporté la victoire contre US Lecce lors de leur dernier match de la compétition (3-0), avec des buts de Giampaolo Pazzini, Matteo Pessina et Pawel Dawidowicz, il a donc l’intention de conserver sa séquence de victoires au stade de AC Milan. Sur les 20 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Hellas Verona Il a gagné dans huit d’entre eux avec un chiffre de 25 buts pour et 22 contre.

Concernant les résultats en tant que local, le AC Milan Il a réalisé des chiffres de trois victoires, trois défaites et quatre nuls en 10 matchs joués dans son stade, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À la maison, Hellas Verona Il a remporté trois fois et a tiré deux fois en neuf matchs, ce qui signifie que les deux équipes doivent tout faire pour gagner.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de AC Milan et le solde est de six victoires et trois nuls pour l’équipe à domicile. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui a été en deux matchs de suite en s’imposant à domicile contre le Verona. La dernière fois qu’ils ont joué Milan et le Verona En compétition, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par un 0-1 pour les locaux.

Aujourd’hui, le AC Milan Il est en tête du classement avec une différence de deux points par rapport à son rival. Il AC Milan Il arrive au match avec 31 points dans son casier et occupe la sixième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 29 points et occupent la neuvième position du tournoi.