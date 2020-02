AC Milan Torino

Lundi prochain à 20h45 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de Serie A, dans lequel nous verrons la victoire se jouer Milan et à Torino dans le Giuseppe Meazza.

16/02/2020

Il AC Milan Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-quatrième journée après avoir perdu son dernier match contre le Inter par un score de 4-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans neuf des 23 matchs disputés jusqu’à présent et cumulent une séquence de 25 buts marqués contre 31 buts reçus.

Côté visiteurs, le Torino n’a pas pu battre le Sampdoria lors de sa dernière rencontre (1-3), il cherchera donc une victoire contre le AC Milan pour redresser le parcours du championnat.

En tant que local, le AC Milan Il a gagné trois fois, a perdu trois fois et a fait match nul cinq fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le Torino Il a remporté quatre fois, a été battu six fois et a fait match nul une fois lors de ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il doit donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade. AC Milan Pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Giuseppe Meazza, soit 12 victoires et 6 nuls en faveur de AC Milan. À leur tour, les locaux ont un total de 18 matchs invaincus d’affilée contre cet adversaire en Serie A. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans cette compétition était en janvier 2020 et le match s’est terminé avec un résultat 4-2. en faveur de Milan.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la série A, nous pouvons voir qu’entre le AC Milan et le Torino Il y a une différence de cinq points. L’équipe de Stefano Pioli Il est à la huitième place avec 32 points dans le casier. De leur côté, les visiteurs ont 27 points et occupent la treizième position de la compétition.