AC Nardò lance la campagne # Andràtuttobene en soutien à l’ASL LE / 1. Les détails

NARDO ‘(LE). Dans un moment de grande difficulté pour l’Italie, au domicile de l’urgence Covid-19, un beau geste de solidarité arrive de Nardò, où le club de football local a soutenu les groupes d’encouragement organisés et ses sponsors pour soutenir l’activité du ‘ASL LE / 1 dans un moment si délicat.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE

Le gros “Grenade Heart” bat toujours. Fort, cohérent, uni dans la lutte et les difficultés. #ANDRATUTTOBENE est un cri qui part de l’Italie et de toute l’humanité. Un cri qui fait écho et rebondit sur Nardò, son club de football et ses fans. Le A.C .. Nardò, en collaboration avec les groupes organisés Tabula Rasa, Neritini 2017 et Club Fedelissimi “Sergio Orlando”, et avec le soutien des principaux sponsors, Gianel Shoes, TAG, Barbetta Holding, Mondoplanet et Lequile Sports Center, organise une collecte de fonds à allouer au ASL LE / 1 pour l’achat de machines utiles pour contraster et combattre le damné virus Covid-19. Un geste de solidarité qui doit nous voir tous acteurs et qui nous unira encore plus dans cette grande bataille.

Cliquez sur le lien ci-dessous, suivez les instructions simples et faites parler votre cœur.

https://splitted.it/andratuttobene

* Splitted est le service de collecte de quotas en ligne sûr et pratique, à portée de clic.