accord avec les joueurs pour la réduction des salaires

Grâce à son site officiel, le Juventus a annoncé la conclusion d’un accord entre les clubs et les joueurs et entraîneur pour réduction des engagements. Dans une période de grande difficulté, ce sont les initiatives qui sont bonnes pour le monde du football et au-delà.

Le club de la Juventus conclut le communiqué de presse en remerciant les joueurs et l’entraîneur pour le grand sens des responsabilités manifesté dans une situation aussi délicate. La réduction de salaire est valable pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020.

Le communiqué de presse officiel

“Juventus Football Club S.p.A. communique, en raison de l’urgence sanitaire mondiale en cours qui empêche la performance de l’activité sportive, qu’il a conclu un accord avec les joueurs et l’entraîneur de la première équipe concernant leur compensation pour le reste de la saison en cours sportive. L’accord prévoit la réduction des frais pour un montant égal aux mensualités de mars, avril, mai et juin 2020. Dans les semaines à venir, des accords individuels avec les membres seront finalisés, comme l’exige la réglementation en vigueur. Les effets économiques et financiers découlant de l’accord conclu sont positifs pour environ 90 millions d’euros pour l’exercice 2019/2020. Si les compétitions sportives de la saison en cours reprennent, la Société et les membres négocieront de bonne foi tout ajout aux frais en fonction de la reprise et de la conclusion effective de ceux-ci. La Juventus tient à remercier les joueurs et l’entraîneur pour le sens des responsabilités manifesté dans une situation difficile pour tout le monde. ”