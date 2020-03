“Accord de réserve, le coronavirus a un impact financier”

«Tout a changé samedi et dimanche. Une fois qu’il est devenu clair que le championnat pourrait être suspendu, nous et la Roma avons convenu de mettre les choses en attente. Vendredi, il n’y a eu aucun problème (les signatures sont là), mais nous avons décidé de tout mettre en pause à cause du manque de clarté sur le reste de la saison de Serie A. Cette épidémie est susceptible d’avoir un impact financier important et une perte de revenus. En ce moment, il est nécessaire que nous et les Roms nous asseyions et attendions de voir où vont ces situations car il y a beaucoup d’incertitude. C’est quelque chose que vous ne pouvez jamais planifier. “

Rome à Friedkin: veille

Avec ces déclarations, diffusées sur les microphones de Romapress.net, un cadre de la Groupe Friedkin fait le point sur le transfert de propriété du Rome par James Pallotta à Dan lui-même Friedkin. Il est inévitable que l’état d’urgence du pays affecte la négociation, qui devrait cependant se terminer positivement.