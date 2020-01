Accord de Vérone avec la Serie B: Adjapong sortant

Adjapong au centre du marché des transferts, laissant Vérone. L’équipe de Juric il s’impose comme l’une des plus grandes surprises de cette première moitié de championnat, avec des performances vraiment positives qui lui ont permis d’atteindre régulièrement la moitié du classement. De nombreux joueurs se sont montrés avec une grande continuité de performance, mais parmi ceux-ci Claud ne semble pas apparaître Adjapong. Le jeune arrière latéral n’a en effet pas reçu suffisamment d’espace dans les rotations jaunes et bleues et pour cette raison il semble être sur le pied de départ au cours du mois de janvier.

Selon ce que rapporte calciohellas.it, en fait, le Vérone il chercherait des clubs intéressés par le joueur. Les opportunités ne sembleraient pas manquer, avec le côté qui se serait retrouvé sur les cahiers de plusieurs entreprises militantes en Serie Bc’est-à-dire Ascoli, Pérouse et Empoli.