Accord entre Christian Eriksen et l’Inter Milan

Christian Eriksen a conclu un accord pour un transfert à Inter Miln. Selon Nicolo Schira, le milieu de terrain de Tottenham Hotspur partira après six ans et demi au club.

RAPPORT: Christian Eriksen à l’accord inter milanais convenu

Il est temps de passer à autre chose

Bien qu’il soit le favori des fans une grande partie de son temps dans le nord de Londres, il est maintenant temps pour Christian Eriksen de passer à autre chose.

Le joueur de 27 ans est devenu frustré par les Spurs. Il n’a pas été autorisé à déménager au Real Madrid la saison dernière, malgré son désir d’y aller. En conséquence, cela signifiait qu’il était entré dans la dernière année de son contrat malheureux et risquait de partir gratuitement en été.

Eriksen a été l’un des joueurs clés de Tottenham tout au long de son mandat de six ans. Il a grandi dans son rôle de milieu de terrain offensif et a fait partie intégrante de l’attaque. La saison dernière, il a enregistré une impressionnante contribution de 26 buts dans toutes les compétitions, dont 10 buts et 16 passes décisives. Cependant, cela n’a pas pu égaler la saison 2016/17, où il a enregistré un meilleur record en carrière de 33 buts.

Tottenham ira bien sans Christian Eriksen

Malgré sa menace d’attaque, Tottenham sera plus que capable de faire face à la menace d’attaque de Christian Eriksen.

Sous Jose Mourinho, Eriksen a été utilisé avec parcimonie. Il est peu probable qu’il ait été dans les plans du manager de Tottenham, avec plusieurs joueurs devant lui. Plus récemment, Giovani Lo Celso a impressionné. Sa performance contre Norwich City a été merveilleuse, jouant un rôle clé dans le but gagnant.

Comment s’intégrera-t-il dans son nouveau club?

Eriksen possède une énorme menace d’attaque et, par conséquent, est probablement un atout clé pour son nouveau club.

Cependant, il doit redécouvrir sa forme des saisons précédentes. Jusqu’à présent cette saison, il n’a que trois buts et trois passes décisives, ce que son nouveau club espère pouvoir changer.

En outre, l’âge d’Eriksen est susceptible de devenir un problème dans un avenir proche. Le Danois se dirige actuellement vers 30 ans, et en conséquence, ses premières années sont presque derrière lui.

