Accord Gabigol-Flamengo, mais Inter n’offre pas de rabais: les chiffres des transactions | Primapagina

Flamengo veut Gabigol et essaie de fermer avec l’Inter. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs, avec les Brésiliens qui ont décidé d’arrêter l’attaquant après l’excellente saison qui vient de se terminer. De son côté, aussi Gabigol – après des semaines de réflexion – il a mis son séjour au Brésil avant son retour en Europe et a déjà trouvé un accord avec Flamengo sur l’engagement. Que manque-t-il pour la fermeture? L’accord total entre l’Inter et le club brésilien sur les chiffres de la transaction.

POUR FERMER – Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, lors de la conférence de presse pour présenter l’attaquant Pedro Rocha a parlé de Gabigol: “Nous avons eu une grande réunion dimanche. Nous avons continué, je pense que nous aurons une fin heureuse dans la semaine prochaine. J’espère“, a-t-il dit. Les agents de Gabigol se sont vu proposer un contrat pour les 4 ou 5 prochaines années, auquel le Brésilien est prêt à dire oui. Pour achever l’opération, il n’y a pas d’accord total sur les chiffres: l’Inter veut 20/22 millions d’euros pour le Brésilien, Flamengo est actuellement resté juste au-dessus de 15. La distance entre les deux sociétés est d’environ 4/5 millions entre la partie fixe et le bonus, mais l’optimisme règne dans la maison Flamengo. Avec l’Inter continue de jouer à la hausse pour la classe de 1996 …