Accord Suso-Séville conclu, examens médicaux et signature. Les détails de l’accord avec Milan

MILAN. Après cinq ans et plus de 150 apparitions pour les Rossoneri, l’expérience avec Milan par Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre dans l’art Suso, accord conclu avec Séville et un footballeur qui a atterri en Espagne il y a environ une heure pour signer avec son nouveau club.

DEAL DONE

Monchi et les hommes du marché Rossoneri ont défini la transaction sur la base d’un Prêt de 18 mois avec droit de rachat, qui selon La Gazzetta dello Sport pourrait devenir une obligation en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les Andalous devraient sécuriser la carte de classe 93 pour un chiffre autour Bonus de 24 millions d’euros inclus.