Le chef d’Accrington Stanley, Andy Holt, a appelé l’EFL à prendre des mesures urgentes en raison de l’épidémie de coronavirus.

Accrington Stanley Boss demande instamment le report de l’EFL au milieu d’une épidémie de coronavirus

«Les gens meurent»

Le nombre total de cas signalés au Royaume-Uni est passé à 319 aujourd’hui après l’éclatement du virus à Wuhan, en Chine.

Trois personnes sont décédées en lien avec Covid-19 et plus de 100 000 cas ont été signalés dans le monde.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a présidé une réunion d’urgence aujourd’hui avec COBRA – ils ont discuté des mesures pour réduire la propagation du virus.

Les méthodes de prévention de la propagation de la maladie comprennent l’interdiction des grands événements, la fermeture des écoles et l’encouragement du travail à domicile.

Mais le propriétaire d’Accrington Stanley, Andy Holt, a déclaré que le football devrait être interrompu.

“J’envisagerais de suspendre la saison … jusqu’à ce que nous en ayons une idée”, a déclaré Holt sur l’émission Today de la BBC Radio 4 (via Coventry Live).

“Je voudrais faire une pause et revoir. Nous ne devons pas nous concentrer sur la concurrence maintenant.

«Nous devons nous concentrer sur la non répétition des erreurs italiennes.

«Les gens meurent à un rythme accéléré.

«133 personnes sont décédées hier de # COVID2019 en Italie. Une augmentation de 57%.

«C’est extrêmement grave. Le football ne l’est pas.

«Les vies comptent plus. Je mettrais la saison en pause maintenant et je reprendrais l’examen tous les 7 jours. “

Holt a poursuivi: «Nous avions 3000 fans chez nous ce week-end.

“Je suis inquiet de les inviter tous ensemble les met en danger … Nous avons beaucoup de fans âgés.”

Il a ajouté qu’il était «vraiment préoccupé» par l’impact financier sur les clubs de l’EFL s’ils étaient privés de revenus cruciaux pour la journée, «mais pas aussi préoccupé que je ne le serais pas de ne pas maîtriser cette crise…

«Si je perds la moitié de mes fans à cause de cette maladie, j’ai des ramifications à long terme qui sont beaucoup plus critiques.»

Impact sur la course de promotion

Stanley est 17e de la Ligue 1, mais si le souhait de Holt se réalise, cela pourrait nuire aux chances de promotion de Coventry City à partir du troisième niveau.

Les Sky Blues ont cinq points d’avance sur Rotherham, deuxième, et sept points sur Oxford, troisième.

Le côté de Mark Robins se dirigera vers le Wham Stadium fin mars.

Stanley affronte également Portsmouth (6e), Doncaster Rovers (9e), Sunderland (5e) et Wycombe Wanderers (8e) avant la fin de la saison.

