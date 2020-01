Accrington Stanley L’attaquant Billy Kee prend sa retraite du football après des batailles en santé mentale

ACCRINGTON, ANGLETERRE – 17 avril: Billy Kee d’Accrington Stanley est assailli par des supporters alors qu’ils célèbrent la promotion après le match de la Ligue de pari Sky Two entre Accrington Stanley et Yeovil Town au Crown Ground le 17 avril 2018 à Accrington, en Angleterre. (Photo par Alex Livesey / .)

L’attaquant d’Accrington Town, Billy Kee, a pris sa retraite du football professionnel pour des raisons personnelles.

Accrington Stanley Striker Billy Kee prend sa retraite du football

Bataille avec la santé mentale

Kee, 29 ans, est aux prises avec des problèmes de santé mentale au cours des dernières années.

L’attaquant populaire de Stanley a parlé ouvertement de ses combats contre la dépression mais n’est pas revenu en pré-saison l’été dernier.

Stanley et Kee ont convenu de résilier le contrat à terme par consentement mutuel le 13 janvier; On espère que le favori des fans sera à domicile contre les adversaires de l’AFC Wimbledon samedi pour faire ses adieux.

Kee a rejoint Stanley pour la première fois à Leicester City à l’âge de 18 ans.

Il a rejoint l’équipe en 2015, marquant 26 buts alors que l’équipe du Lancashire a terminé la saison 2017-18 en tant que champions de la Ligue deux.

Kee: La chose la plus importante est ma santé et ma famille

Parlant de sa retraite sur le site Internet du club, Kee a déclaré: «Tout le monde connaît mes problèmes persistants de dépression et d’anxiété et en été, j’ai fait part de ma boulimie qui m’a touché depuis que j’étais à Leicester.

«Le plus important, c’est ma santé et ma famille, ma femme Leigh et mes deux fils et, maintenant que j’ai pris la décision, je me sens mieux.»

Il a ajouté: «Le meilleur moment de ma carrière de football a été de marquer le vainqueur à Luton lors de la saison de championnat de Ligue deux et de remporter la ligue.

«C’était tellement spécial, de célébrer avec le propriétaire, la direction, mes coéquipiers et les fans.»

Le manager John Coleman a déclaré: «Je classe Billy comme un bon ami et il est la personne la plus proche de la famille en tant que joueur.

“Je suis heureux qu’il ait la chance de dire ses adieux pour tous les efforts qu’il a déployés et tous les moments spéciaux qu’il a donnés aux fans.”

Le propriétaire Andy Holt a ajouté: «Nous étions conscients des problèmes que Billy avait rencontrés à la fin de la saison dernière et au cours des six ou huit derniers mois, nous avons essayé de trouver une solution, nous savions que le cœur de Billy n’était pas là à ce niveau et il a besoin pour trouver du temps et de l’espace et un nouvel avenir pour lui.

«Nous sommes de bons amis et j’ai hâte d’avoir une pinte avec lui samedi et de lui souhaiter tout le meilleur à l’avenir. Il est le bienvenu ici à tout moment. »

