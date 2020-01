Accrington Stanley signe une subvention de Bobby en prêt de Wrexham

Bobby Grant de Wrexham lors du match de la Ligue nationale de Vanarama entre Hartlepool United et Wrexham à Victoria Park, Hartlepool le lundi 26 août 2019. (Crédit: Mark Fletcher | MI News) (Photo par MI News / NurPhoto via .)

Accrington Stanley a recruté le milieu de terrain Bobby Grant. Grant arrive en prêt de la ligue non-ligue Wrexham jusqu’à la fin de la saison. Il sera la première signature de Stanley en janvier.

Accrington Stanley signe Bobby Grant

L’accord

Accrington a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé le milieu de terrain. Grant retourne à son club d’enfance prêté pour le reste de la saison.

Le milieu de terrain revient là où sa carrière a commencé. Il a depuis passé des périodes à Scunthorpe United, Rochdale, Blackpool, Shrewsbury Town, Fleetwood Town et plus récemment Wrexham.

Le milieu de terrain possède une vaste expérience; il est une étincelle créative qu’Accrington espère exploiter pour garantir leur statut dans League One. Il a été productif pour la non-ligue Wrexham marquant sept buts cette saison alors qu’ils affrontent la relégation en Ligue nationale.

Grant retrouve John Coleman et Jimmy Bell à Accrington et il reste toujours leur deuxième plus jeune débutant à l’EFL. Son retour au club est la première signature de Stanley de la fenêtre de transfert.

Grant ne sera pas impliqué dans le match de demain contre l’AFC Wimbledon. Un affrontement clé entre deux des lutteurs de League One. Les deux planent dangereusement au-dessus des trois derniers. Ses deuxièmes débuts pour le club auront lieu contre son ancien club Shrewsbury à la mi-février.

John Coleman loue une subvention pour son travail acharné

S’exprimant sur le site Web d’Accrington au sujet du retour de Grant, le manager John Coleman a déclaré: «Nous savons de quoi il s’agit, nous savons ce que nous obtenons avec lui et nous savons qu’il travaillera ses chaussettes pour nous aider à gagner des matchs et à nous garder en Ligue Un. “

«Il sait comment Jimmy (Bell) et moi fonctionnons et il sera prêt à courir à travers les murs de briques pour nous.»

