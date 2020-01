Achraf Hakimi pourrait-il choisir le Bayern Munich plutôt que le Real Madrid cet été?

Le Bayern Munich est à la recherche d’un nouvel arrière droit, et l’un des principaux noms mentionnés en ce moment est Achraf Hakimi, le jeune du Real Madrid. Hakimi joue actuellement en Bundesliga pour le Borussia Dortmund en prêt. Compte tenu de ses performances jusqu’à présent, la plupart ont supposé que le joueur reviendrait à Madrid après l’expiration de son contrat de prêt, mais les choses semblent être plus compliquées que cela.

Selon Spox, l’agent de Hakimi a nié tout contact ou intérêt du Bayern pour son client:

Der #FCBayern soll #RealMadrid wegen eines Sommer-Transfers von Achraf #Hakimi kontaktiert haben. Alejandro Camaño, der Berater des # BVB-Leihspielers, sagt: „Der FC Bayern ist ein großer Klub, aber wir wissen nichts von einem Interesse. Niemand hat Kontakt zu uns aufgenommen. ”

– Kerry Hau (@kerry_hau) 27 janvier 2020

L’agent Alejandro Camaño à propos du prétendu intérêt du Bayern pour son client: «Le FC Bayern est un grand club, mais nous ne sommes au courant d’aucun intérêt. Personne ne nous a contactés. »

Mais Spox rapporte également que l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane n’a pas encore décidé comment il prévoit d’utiliser l’Espagnol et le Madridois s’il devait retourner en Espagne. Cependant, les Blancos seraient satisfaits de son développement en Allemagne.

Le Bayern dispose donc d’une petite fenêtre d’opportunité. Les relations entre les deux clubs au niveau exécutif ont toujours été bonnes et Karl-Heinz Rummenigge et Florentino Perez seraient en bons termes. Les Bavarois ont déjà prêté Alvaro Odriozola au Real Madrid jusqu’à l’été, mais le prêt n’est pas assorti d’une option d’achat. Il est possible qu’Odriozola retourne au Bernabeu, permettant au Bayern d’acheter Hakimi sans aucune interférence.

Bien sûr, il y a aussi le Borussia Dortmund dans le mix. Hakimi serait à l’aise dans le club et une réunion est prévue entre ses représentants et les patrons du BVB dans un avenir proche. Au lieu de déménager au Bayern, BVB pourrait conclure un accord avec le Real permettant au joueur de 21 ans de rester à Dortmund. Dans ce cas, le poids financier pourrait devenir important, en fonction de ce que Florentino Perez décide dans des frais de transfert appropriés.