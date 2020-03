Achraf Hakimi va revenir et signer un nouveau contrat de cinq ans avec le Real Madrid

Fabrizio Romano, le journaliste italien célèbre pour sa capacité à diffuser des informations sur les transferts, a parlé à 433 de l’impact du virus Corona sur le marché des transferts et des accords potentiels qui sont toujours sur la table pour cet été. Un tel accord concernait Achraf Hakimi et son retour potentiel au Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, le Marocain retournera au Bernabeu et devrait signer un nouvel accord de cinq ans avec le club.

Zidane a déclaré au joueur qu’il serait très important et a insisté pour son retour. Achraf aurait déjà accepté cet accord et estime qu’il jouera un rôle essentiel la saison prochaine pour le Real Madrid. Zinedine Zidane était le manager qui a donné à Achraf Hakimi ses débuts dans le football professionnel et l’a promu directement de Castilla à la première équipe à l’adolescence. Achraf a toujours parlé positivement de Zidane et se sent redevable au manager français.

Dans la même interview, Fabrizio Romano a évoqué la difficulté qu’auront désormais les clubs à valoriser les joueurs sur le marché des transferts. Il sera très difficile de conclure un accord de 100 millions d’euros et plus. Tous les clubs sont actuellement sans revenus pendant la pandémie du virus Corona et les valeurs vont probablement revenir aux niveaux de type pré-Neymar et PSG. Comme Achraf, le Real Madrid peut révolutionner son équipe uniquement par le biais de Loanee, atténuant ainsi leur besoin de dépenser de grosses sommes d’argent pour de nouveaux talents. La pandémie pourrait finir par accélérer le calendrier du Real Madrid avec sa jeunesse.