Achraf insiste: «Retour à Madrid? Tout peut arriver”

Achraf Hakimi du Borussia Dortmund a réalisé une solide performance contre le Paris Saint-Germain ce mardi. L’arrière droit a été impressionnant pour Dortmund toute la saison et son contrat de prêt en Bundesliga expire cet été. Cependant, Achraf a été mystérieux chaque fois qu’on lui a demandé s’il resterait au Real Madrid l’année prochaine ou non, et cela n’a pas changé lorsqu’il a parlé à El Larguero la nuit dernière.

«Mon contrat stipule que mon accord de prêt expirera en juin, c’est ce que disent également mes collaborateurs. Tout peut arriver en juin et nous verrons ce que l’été nous réserve », a expliqué Achraf à propos de son retour à Madrid.

«Je veux jouer et je veux continuer à m’améliorer en tant que joueur. J’ai eu la chance de le faire ici en Allemagne », a-t-il ajouté.

Achraf ne serait pas un partant incontesté à Madrid, où il rivaliserait avec Dani Carvajal pour la place dans l’alignement. Interrogé sur le fait d’être une réserve pour Madrid, Achraf était toujours aussi énigmatique.

“Nous devrons voir cela aussi”, a conclu le défenseur.

Il est clair que l’entraîneur Zinedine Zidane devra convaincre Achraf de rester à Madrid, car en ce moment, le joueur ne pense probablement pas que son rôle à Los Blancos sera tout à fait pertinent. Si Zidane lui fait savoir qu’il sera un joueur important pour Madrid, les doutes d’Achraf disparaîtront probablement. Même si Carvajal est le starter à des fins défensives, il y a une bonne quantité de matchs où la vitesse d’Achraf et l’état d’esprit d’attaque peuvent être extrêmement précieux, alors Madrid doit le garder.