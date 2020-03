Achraf: “Je voudrais continuer à jouer de bonnes minutes, si c’est pour le Real Madrid, je l’adorerais”

Le défenseur du Real Madrid, Achraf Hakimi, qui a passé les deux dernières saisons à jouer pour le Borussia Dortmund dans le cadre d’un contrat de prêt, a parlé à Josep Pedrerol à El Chiringuito hier soir et a été interrogé sur les informations suggérant qu’il ferait son retour au Real Madrid l’été prochain.

«Je voudrais continuer à jouer de bonnes minutes, je suis encore très jeune. Si c’est pour le Real Madrid, je l’adorerais », a déclaré Achraf à propos de son avenir.

Le défenseur doit quitter la capitale espagnole afin de trouver les minutes dont il a besoin pour continuer à grandir et à s’améliorer en tant que joueur. Ses performances pour le Borussia Dortmund n’ont rien de moins que spectaculaires et bien qu’il ne soit pas un pur défenseur, il est clair que sa polyvalence et ses compétences offensives seraient utiles pour Madrid.

Achraf a également évoqué sa décision de rejoindre le Borussia Dortmund il y a deux ans.

“C’était difficile de quitter le Real Madrid, mais si vous n’avez pas la chance de jouer, c’est bien de le faire”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il semble évident que Los Blancos ramènera Achraf cet été, le défenseur a révélé que le club ne l’avait pas appelé.

“Parfois, ils se sont félicités après avoir remporté des prix, mais ils ne m’ont pas dit ce qui allait se passer avec mon avenir”, a conclu le défenseur.