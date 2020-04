Achraf, la perle du Real Madrid: de 5 millions à 60 en seulement 2 ans à Dortmund

Un des stratégiesReal Madrid avec beaucoup de sa jeune promesses pour les années est la suivante: les cède ou les vend à d’autres clubs afin qu’ils puissent brûlermais vous enregistrez une option de rachat ou les récupérez de votre prêt si ses performances au cours de cette période ont été bonnes.

Bien sûr, il y a un joueur avec qui les blancs ont réussi (encore une fois) en suivant cette stratégie. Il s’agit de Achraf Hakimi. L’ailier marocain a fait ses débuts avec la première équipe aux mains de Zidane lors de la saison 2017/18, lorsque J’avais à peine 18 ans. Cette année-là, il a joué comme remplaçant régulier de Carvajal et était un démarreur dans certains jeux. À la fin de la saison, l’équipe l’a remis à Borussia Dortmund dans le cadre de son «plan de prêt».

Achraf a rencontré une note dans son Erasmus en Allemagne, comme son homologue l’a fait sur le côté droit blanc dans le rangs du Bayern Leverkusen. Et cela se reflète dans la valeur de la jeunesse: elle a multiplié par 12 sa valeur en 2 ans et est passée de 5 millions d’euros à coûte 60. En bref, un investissement en or pour le Real Madrid.

Fondamentalement, car à la fin de la saison (chaque fois), l’affectation se termine pendant 2 saisons Marocain à Dortmund. Le Real Madrid a la possibilité de jouer gratuitement et vu les circonstances entourant le cas spécifique, il semble que ce sera le cas.

Les circonstances auxquelles nous nous référons sont les suivantes: Odriozola s’est rendu pour la première fois au Bayern Munich en hiver. Prêt, oui, mais il y a déjà un espace libre pour Achraf sur le côté droit pour rivaliser avec Carvajal. Deuxièmement, parce que Zidane était son partisan dans le première équipe il y a deux saisons, et avec le Français sur le banc pour une autre année, quelque chose qui est tenu pour acquis, Achraf jouerait beaucoup. En troisième lieu, nous avons donc déjà souligné.

Parce qu’Achraf a apprécié et Il a gagné une place au Real Madrid. Il est devenu l’un des meilleurs (sinon le meilleur) côté de la Bundesliga, même en jouant à gauche avec une jambe changée. A prouvé être un joueur offensif, avec profondeur et but, et c’est quelque chose de nécessaire au Real Madrid. Il a été choisi meilleur latéral (à gauche) deLe passé 2019 de toute l’Afrique. Et si cela ne suffisait pas, il vaut désormais 60 millions d’euros et il serait gratuit pour le Real Madrid de le récupérer.

Finalement, Achraf (qui a renouvelé avec les blancs jusqu’en 2023) est une «perle» pour le Real Madrid. Un investissement à part entière pour lequel les grands d’Europe ont demandé (Bayern et Juventus) et avec lesquels déjà ils se frottent les mains au Bernabéu pour la saison à venir. J’ai senti pour eux. Et bien sûr, OLÉ par Achraf.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!