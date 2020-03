Achraf: “Si le Real Madrid veut que je revienne, je reviendrai”

Achraf Hakimi était à nouveau sur la feuille de match ce week-end. La doublée madrilène a prospéré pour Dortmund cette saison dans un rôle d’ailier plus avancé. Le joueur de 21 ans a amassé plus de 2500 minutes et a contribué avec le produit final – 9 buts et 10 passes décisives. Sa vitesse létale et sa prise de décision composée dans le dernier tiers l’ont fait devenir l’un des jeunes joueurs les plus talentueux de la Bundesliga et de l’Europe. Dans une interview exclusive avec Telefoot, Achraf a discuté de son retour potentiel au Real Madrid et de sa relation avec Zidane.

«Madrid a été ma maison, j’y ai vraiment apprécié. Si le Real Madrid veut que je revienne, je reviendrai. Si ce n’est pas censé l’être, je devrai alors raconter mon histoire dans un autre grand club », a expliqué Achraf lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les chances de revenir et de triompher au Real Madrid.

Interrogé sur Zidane, Achraf était plein d’éloges. «Zidane a été l’homme qui m’a donné l’opportunité et la confiance nécessaires pour jouer au football professionnel. Je lui suis reconnaissant de la confiance et du traitement qu’il a toujours eu avec moi. Je serai toujours reconnaissant », a-t-il ajouté.

Le prêt de deux ans du Maroc avec le Borussia Dortmund se termine cet été. Compte tenu de ses bonnes performances à la fois en Bundesliga et en Ligue des champions, Achraf Hakimi devrait revenir et défier Carvajal pour la position d’arrière droit de départ.