AcingLa course est restée avec un classique inoubliable

Le classique d’aujourd’hui restera dans les mémoires des fans de Racing car malgré le fait qu’il soit avec deux joueurs de moins, ils ont enduré la parité sur le tableau de bord et au final Marcelo Díaz a semblé lui donner un maximum de joie et marquer le seul but du match. Les expulsés étaient Gabriel Arias en première mi-temps et Leonardo Sigali en début de seconde. Cecilio Domínguez et Lucas Romero ont été expulsés pour Independiente après la fin du match.

Marcelo Díaz habillé en héros et Racing est resté avec le classique

🎓💪 GANOOOO RACING !!!!!

Avec deux joueurs de moins, La Academia a gagné 1-0 avec un but de @ CHELODIAZ_21 et est resté avec l’Avellaneda Classic💙🤪 # EsHoyRacing # RacingPositivo pic.twitter.com/LzMEO7uOYK

– Racing Club 🏆 (@RacingClub) 10 février 2020

Au début du match, Racing est devenu maître et seigneur du jeu, ayant les opportunités les plus claires et profitant du désordre que Red avait en termes de défense. Quand les choses n’ont pas pu aller mieux pour les hommes de Beccacecem, tout s’est compliqué puisqu’ils ont subi les expulsions de deux joueurs: Gabriel Arias et Leonardo Sigali. Avec deux joueurs de moins, ils ont enduré le match tout au long de la seconde mi-temps et sur la fin, le Chilien Marcelo Diaz est apparu dans la zone Indépendante et défini comme un attaquant pour marquer le seul but du match (86 ′). Cette victoire était une démonstration de caractère et de savoir surmonter l’adversité.

Les expulsions ont conditionné l’équipe de Beccacece

⏰ ST 1 ’a expulsé Sigali en course. L’endroit reste moins avec un autre joueur.

0-0 ⚽️ # TodoRojo🔴

– C. A. Independent (@Independent) 9 février 2020

Dans la première mi-temps, ils ont subi l’expulsion du gardien Gabriel Arias après avoir touché le ballon avec sa main en dehors de la zone et dès le début de la seconde mi-temps, Leonardo Sigali a été expulsé dans la première minute après un coup de pouce qu’il a donné à l’attaquant de l’équipe rivale, Leandro Fernández. Ils ont dû jouer tout au long de la seconde moitié du match avec deux joueurs de moins et effectuer une tenue physique impressionnante pour essayer de ne marquer aucun but.

Independiente n’a pas profité et s’est retrouvé avec rien

⏰ Fin du match

Racing 1 – #Independent 0 pic.twitter.com/0qPt1h5wys

– C. A. Independent (@Independent) 10 février 2020

Les hommes de Pusineri étaient pendant presque toute la seconde mi-temps avec deux autres joueurs, ils avaient tout pour gagner et ils ne savaient pas comment en profiter. Ils n’étaient jamais clairs, ils n’avaient aucune idée du jeu ou ressemblaient à l’équipe qui a battu Rosario Central dans les Libertadores de América. Ils avaient des opportunités claires mais le gardien Javier Garcia a couvert tout ce qu’ils lui ont lancé. A la fin du match, l’arbitre Patricio Loustau a également dû expulser deux joueurs d’Independiente, en 89 ′ à Ceciclio Domínguez et en 97 ′ à Lucas Romero. Indépendant ne méritait pas ou ne profitait pas de sa supériorité numérique.