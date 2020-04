“Acte inapproprié, solution seulement ensemble”

la Ligue B attaque ouvertement l’initiative de Lega Pro, qui a annoncé hier la proposition de réforme de la Série C, considéré par la ligue des cadets comme une initiative qui ne reprend pas l’idée que seule une solution commune pour le football italien peut montrer la voie à suivre pour résoudre la crise due à Covid-19.

Ci-dessous la note officielle et les mots du président de la Ligue B, Mauro Balata:

la Ligue de Serie B il a appris de la presse la convocation d’une assemblée par la Lega Pro, qui devrait ratifier les propositions faites par son conseil des gouverneurs concernant l’évolution de cette saison de football compliquée. Tout d’abord, d’un point de vue formel, la méthode adoptée par le président Ghirelli, qui n’a jamais impliqué les autres composantes fédérales dans la réflexion, ni adopté un minimum de partage sur ce que la Lega Pro s’apprêtait à proposer est surprenante. C’est un signal qui contraste clairement avec cet “esprit d’équipe” qui est au contraire absolument nécessaire à poursuivre dans un moment aussi délicat pour tout le football italien, sans considérer comment les propositions faites impliquent directement à la fois le championnat de Serie B et le Serie D, circonstance qui met en évidence le non-respect des rôles institutionnels envers les présidents Sibilia et Balata.

Deuxièmement, d’un point de vue substantiel, les propositions faites par la Lega Pro semblent totalement non partageables et irrecevables. Nous nous référons à la fois au choix d’arrêter le différend de championnat de manière unilatérale, à un moment où le football italien tente une reprise, et aux mécanismes de changement de catégorie, où l’idée de procéder à un tirage au sort pour identifier le quatrième club à promouvoir en Serie B semble quelque peu imaginatif et inconnu dans notre système professionnel, et donc une perspective qui ne peut être envisagée même dans l’abstrait.

«Enfin, il convient de noter – dit le président Mauro Balata – dans une perspective plus générale, car aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire d’identifier des voies de réforme communes, visant à aider les entreprises à surmonter immédiatement la crise contingente, et qui devraient garantir une nouvelle stabilité du système désormais inévitable dans la perspective d’une réelle durabilité. Sans aucune intention polémique, l’intervention autoritaire et urgente du président fédéral est considérée comme nécessaire dans tous les cas, compte tenu également de la célébration annoncée de la réunion de l’assemblée Lega Pro du 4 mai, afin que la valeur des règles soit protégée et affirmée et les raisons de tous les composants, ce qui ramène la question au bureau fédéral.

La Lega Serie B, tout en espérant la nécessité d’une unité d’actions et d’une vision de l’ensemble du système de football italien, en harmonie avec la FIGC, jouera un rôle actif et vigilant dans la préservation des droits de ses membres, en prenant toutes les initiatives qui devrait devenir opportun.