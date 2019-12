Actualité du FC Barcelone: ​​les culés vont chercher le marché du côté droit janvier 2020 | Espagne Espagne signatures

Barcelone vient 0-0 avec le Real Madrid à la date 10 (en attente) de LaLiga Santander. Dans le règlement des 90 ′, ceux menés par l'entraîneur Ernesto Valverde étaient dominés par les meringues, mais ce dernier n'a pas réussi à marquer le gardien Marc-André ter Stegen. Après cela, dans la direction de Culé, ils ont sérieusement l'intention de passer à la prochaine marché des transferts.

Et est-ce que comme rapporté samedi le portail Signatures, dans le Barcelone ils croient qu'il est commode d'incorporer un côté droit à court terme. Ils savent que ce poste est l'un des plus faibles, ils vont donc dresser une liste qui sera remise à l'entraîneur. De là, ils chercheront à embaucher un joueur.

Dans le Barcelone ils sont comme les bons côtés Nelson Semedo et Sergi Roberto (Moussa Wagué est dans un troisième avion); le second étant plus polyvalent et alternant en position volant. Le Portugais, ancien Benfica, ne finit pas de convaincre la haute direction et ne verrait pas de mauvais œil une éventuelle sortie en fin de saison.

Le «Barza» en veut un dans le métier il y a quelque temps

En juillet, divers médias européens ont indiqué que Héctor Bellerin (Arsenal) et Lukas Klostermann (RB Leipzig) se trouvaient sur l'orbite de culé. Cependant, il n'y avait aucune approche formelle et ils sont restés dans leurs ensembles respectifs.

D’un autre côté, la première équipe de Barcelone frappera Alavés au Camp Nou pour la 18e journée de LaLiga Santander. Les Catalans viennent de faire match nul 0-0 contre le Real Madrid à domicile le dernier jour du championnat espagnol de première division. Vous devez gagner pour rester le seul leader.

ICI PLUS DU MONDE DU FOOTBALL …