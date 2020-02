Actualité PSG: Thiago Silva pourrait revenir à l’AC Milan | Transferts 2020 Reste du monde

Mis à jour le 20/02/2020 à 18:10

Ils reviennent tous. Face à la dernière ligne droite de sa carrière et à moins que la surprise ne se renouvelle pas avec le PSG En juin, cela met fin au contrat. Thiago Silva analyse les options pour la prochaine saison, qui ne se poursuivra pas dans le Parc des Princes. Le Brésilien voit l’horizon et parmi les possibilités de poursuivre sa carrière figure le AC Milan, dans lequel il a peut-être montré son meilleur niveau lors d’une étape qui a duré trois saisons et demie.

Il s’avère que le contrat de Thiago Silva avec le maillot du PSG se termine à la fin de la saison et, jusqu’à présent, le club n’a pas l’intention de le renouveler. Encore plus après sa mauvaise performance contre Dortmund pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ajouté au fait qu’il a été dans le marasme ces dernières années.

Et c’est l’agent du joueur lui-même qui a glissé l’option du retour de Silva à San Siro. «Thiago veut rester au PSG, mais n’exclut aucune possibilité. Nous avons une excellente relation avec Milan, si elle ne se renouvelle pas, tout est possible dans le monde du football », a-t-il déclaré pour« calciomercato.it ».

Vous devez garder à l’esprit que Thiago Silva défendre la chemise de PSG depuis mi-2012, date à laquelle son transfert de l’AC Milan a été confirmé pour 42 millions d’euros. Des titres comme la Ligue 1, les Super Cups et plus encore, il a ses médaillés, bien que la grosse dette ne soit pas d’avoir remporté la Ligue des champions.

