Actualités de la Ligue des champions aujourd’hui: louanges entre Zinedine Zidane et Pep Guaridola 2020 | Ligue des champions

Pep Guardiola, un entraîneur de Manchester City, a rendu hommage à Zinedine Zidane, qui l’a appelé “le meilleur entraîneur du monde”, et a souligné l’exploit mettant en vedette les Français en remportant trois Ligue des champions consécutives avec un Real Madrid auquel il a fait l’éloge. , déclarant qu ‘”il n’y a personne de meilleur” en Europe.

“Ce que Zidane a fait en Europe, je pense que cela ne se reproduira plus et démontre l’ampleur de cette équipe, dans laquelle les générations passent et qui sait le poids du passé de cette compétition. Vous pouvez concourir à l’intérieur, c’est possible , mais c’est impossible à l’extérieur “, a déclaré Guardiola dans la salle de presse du stade Santiago Bernabéu.

“Le fait d’avoir accompli trois années consécutives montre que dans cette compétition et en Europe, il n’y a personne de mieux qu’eux. Pour nous, c’est un grand défi à relever et à apprendre, nous avons envie de jouer contre eux et d’être au sommet de la compétition”, a-t-il ajouté.

Après avoir révélé à Zidane les deux jours au cours desquels il a appris des discussions avec Guardiola à Munich lors de sa formation d’entraîneur, l’entraîneur catalan a déclaré que c’était un “honneur” de partager ces moments.

“Nous avons eu des discussions et ça s’est très bien passé, à cette époque le joueur qui était l’un des plus grands de tous les temps a commencé à s’entraîner. Qu’il nous a rendu visite était un honneur. Puis chacun fait ce qu’il ressent, Zidane l’a fait et mal cela n’a pas disparu “, a-t-il dit. “Tout le monde quand nous avons commencé, nous avons des rêves et c’est bien qu’une personne comme Zidane qui a été dans le football ce qu’il a été, ait eu le succès qu’il a eu en tant qu’entraîneur”, a-t-il ajouté.

Là où Guardiola n’était pas d’accord avec Zizou, il était le meilleur. “J’apprécie ses paroles et je ne veux pas prendre le contraire, mais je ne le suis pas. Je n’ai jamais prétendu être le meilleur dans ma profession, je n’essaierai pas de l’être parce que cela dépend des joueurs. Si vous gagnez, vous avez plus d’éloges et si vous perdez plus la critique. “