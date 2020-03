Actualités du FC Barcelone: ​​11 mars 2020: Luis Suarez augmente sa condition physique, Bartomeu parle à Naples

Barcelone donne un coup de pouce à la récupération de la blessure au genou de Luis Suarez | Football Espana

Luis Suarez continue de bien se remettre de la chirurgie du genou et pourrait être de nouveau disponible pour la sélection dans un peu plus d’un mois, selon ESPN Deportes.

Bartomeu: jouer à huis clos contre Naples coûtera 6 millions d’euros à Barcelone | Marca

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a déclaré que le fait de disputer à huis clos son dernier affrontement de la Ligue des champions contre Naples au Camp Nou coûterait 6 millions d’euros.

Coronavirus: Déclaration de Barcelone sur l’impact du virus | COMME

Barcelone a publié une déclaration officielle détaillant comment le coronavirus affecte le club et où des changements sont attendus dans les prochaines semaines.

Umtiti doit payer 32 936 € en raison de dommages causés à un bien qu’il louait | Marca

Samuel Umtiti a été condamné à payer 32 936 € pour les dommages causés à un bien qu’il avait loué. Le propriétaire a d’abord demandé au défenseur du Barça de payer 180 000 €.

TV3: le Barça et la Juventus ont négocié un échange Rakitic-Douglas Costa | sport

Barcelone et la Juventus auraient tenté de négocier un échange entre Douglas Costa et Ivan Rakitic en janvier et pourraient réessayer à la fin de la saison.

Le Chili va mettre en quarantaine Alexis Sanchez et Arturo Vidal – ministère de la santé | .

Le Chili placera l’attaquant de l’Inter Milan Alexis Sanchez et le milieu de terrain de Barcelone Arturo Vidal en quarantaine lorsqu’ils rentreront chez eux pour participer à un match de qualification à la Coupe du monde la semaine prochaine.

Les syndicats de joueurs italiens et espagnols demandent le report des matches européens | ESPN

Les syndicats de joueurs en Italie et en Espagne souhaitent que les matches de la Ligue des champions et de la Ligue Europa soient reportés en raison de l’épidémie de coronavirus.