Actualités du football aujourd’hui: Messi et les conseils que Samuel Eto’o lui a donnés pour améliorer sa carrière | Ligue d’Espagne

On se souvient de Samuel Eto’o à Barcelone, car l’attaquant camerounais était l’une des figures qui a aidé la renaissance de l’équipe catalane et il y a 15 ans a remporté la Ligue des champions, qui a marqué un avant et un après dans l’histoire du club.

À côté d’Eto’o, le jeune argentin Lionel Messi, qui est maintenant le meilleur footballeur de l’histoire du club et pour beaucoup, le meilleur du monde, est apparu devant le monde. À peine naissante, la «Flea» s’est formée à côté du Camerounais, et de personnalités telles que Ronaldinho, Deco et Xavi Hernández.

Eto’o a révélé que ses conseils ont changé la carrière de Messi, qui l’a aidé «comme un fils». «Il montait et descendait de La Masia à la première équipe. Nous savions déjà qu’un jour Messi allait être ce qu’il est. Je suis content car, grâce à lui-même, il l’était finalement “, a déclaré l’ancien footballeur en dialogue avec‘ DAZN. “

Messi, «m’a montré que rien n’a changé. Il est toujours la bonne personne que j’ai rencontrée “, a ajouté Eto’o. Et le Camerounais était ravi que Lionel “me dise un jour:” Grâce à Samuel, ma carrière a changé. “” Et il a avoué: «Il m’a avoué que grâce à mes conseils, que je ne vais pas dire, sa carrière avait changé. Il devait réparer deux ou trois choses, mais le talent l’avait toujours. Et je suis fier et heureux de voir qu’il a écrit une histoire qui n’est pas encore terminée, et il sera très difficile de battre l’histoire qu’il a écrite. »