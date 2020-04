Actualités football | Anecdote révélatrice de l’entraîneur de Barcelone quand il a vu l’équipe de Johan Cruyff | Ligue d’Espagne

L’entraîneur actuel de Barcelone, Quique Setién (Santander, 61 ans), a reconnu ce dimanche que jusqu’à ce qu’il voit le Barça de Johan Cruyff pour la première fois, il ne “s’inquiétait” jamais de la tactique “, car il était un joueur professionnel.

Dans une conversation par visioconférence détendue avec Ramiro Amarelle, ancien joueur de la section de beach-soccer de Barcelone, les deux se sont souvenus des temps anciens lorsqu’ils se sont rencontrés dans l’équipe espagnole de cette modalité.

À travers la chaîne “Beach Soccer Worldwide”, ils ont partagé une conversation que Barcelone a publiée sur son site Web, dans laquelle l’entraîneur actuel du Barça a rapporté qu’en tant que jeune homme, il était “très capricieux”, qu’il avait quitté l’école bientôt et avait commencé à travailler. “à 13 ou 14 ans”.

En tant que joueur professionnel, et dans sa dernière étape, à Logroñés et au Racing Santander, Setién a reconnu que jusqu’à ce qu’il voit le Barça de Cruyff “il ne” se souciait jamais “des” tactiques “. “Je sortais sur le terrain et je jouais”, a-t-il ajouté.

“Quand vous avez vu l’équipe de Cruyff, jouer et jouer, et vous étiez sur le terrain et vous avez dit … ce que j’ai fait jusqu’à présent, c’est ça. Ce que j’aime c’est ça, parce que c’est avoir le ballon “at-il souligné.

“Et puis vous avez joué contre eux et vous étiez à 80 minutes derrière le ballon et vous ne l’avez pas vu. C’est là que j’ai commencé à voir les aspects tactiques et j’ai commencé à analyser les choses et à les voir, et pourquoi cela se produit, et vous commencez à réaliser ce que vous J’aime déjà me fixer une idée dans la tête. Et c’est celle que j’ai suivie “, a-t-il souligné.