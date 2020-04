Actualités football | En raison de la crise financière, Aston Villa réduira le salaire de ses joueurs pendant quatre mois | Premier League

Aston Villa a annoncé que les joueurs et les entraîneurs de sa première équipe auront une réduction de vingt-cinq pour cent de leurs salaires pendant quatre mois, en raison des effets causés par la pandémie de coronavirus.

Les membres du campus ont l’intention de collaborer avec l’entité, affectée par la crise financière, l’empêchant ainsi de recourir à un dossier de régulation du travail temporaire et de maintenir le salaire de tous les salariés. Il n’y aura pas de licenciements au club de Birmingham.

Christian Purslow, directeur exécutif du club, a annoncé que “les joueurs de la première équipe et les entraîneurs, comme les managers, ont convenu d’une réduction de 25% de leurs salaires sur quatre mois pour aider le club pendant cette période d’incertitude avec un un réexamen supplémentaire aura lieu à la fin de cette période. ”

“Tout le personnel non footballeur, à temps plein et à temps partiel, gardera son emploi et sera payé en totalité pendant le lock-out. Il n’y aura pas de licenciements”, a-t-il insisté.

«Au milieu de la pandémie de Covid-19, tout le monde pense à Aston Villa que les familles qui subissent des pertes et le personnel soignant incroyable qui risquent leur propre sécurité pour aider tant d’autres. Le club reste pleinement déterminé à servir nos communautés locales à travers la Fondation Aston Villa et nous voulons aider et faire en sorte que nos gens et nos ressources puissent être utilisés pendant que nous ne jouons pas au football “, a déclaré le directeur exécutif.

“En conséquence, nous avons mis toutes nos installations à la disposition des multiples entreprises qui travaillent si dur pour protéger les gens en cette période d’urgence nationale. Je suis heureux d’annoncer des mesures pour protéger les moyens de subsistance de notre précieux personnel et de leurs familles”, ajoute l’agent de l’entité.

Aston Villa est le sixième club du Premier ministre qui décide de la réduction du salaire de leurs joueurs après West Ham, Arsenal, Southampton, Sheffield United et Watford.