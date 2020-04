Actualités football | Iniesta a parlé de la possibilité de diriger Barcelone avec Xavi | Ligue d’Espagne

L’ancien joueur du FC Barcelone, Andrés Iniesta, estime qu’un éventuel retour de Xavi au club de culé en tant qu’entraîneur serait une “excellente nouvelle”, et il n’exclut pas de s’asseoir sur le banc avec son ancien coéquipier à l’avenir, selon les médias espagnols.

Le légendaire milieu de terrain du Barça et l’équipe espagnole ont pris la parole dans une interview par téléconférence donnée à l’occasion du lancement du documentaire sur sa carrière “Andrés Iniesta – Le héros inattendu”, produit par Rakuten TV et disponible dès le lendemain 23.

“Cela ne semble pas mauvais”, a répondu Iniesta lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait se voir un jour répéter sur le banc le couple stellaire qu’il avait formé avec Xavi Hernández au milieu du Barça et de La Roja. Cependant, le footballeur actuel de Vissel Kobe Japon a déclaré que c’était une “hypothèse” et “des choses compliquées qui se produisent, bien que ce ne soit pas impossible” en raison du “timing”, de l’âge des deux et de leur situation actuelle.

“En ce moment, je joue encore et il est entraîneur. Je ne sais pas si j’obtiendrai la carte de mon entraîneur ou où je serai. C’est-à-dire, imaginer ou inventer c’est bien, mais plus tard nous verrons”, a expliqué le footballeur de Fuentealbilla (Albacete). .

“Ce qui est clair pour moi, c’est que les gens ou les joueurs qui ont été si importants pour le Barça, je pense que ce serait une excellente nouvelle s’ils pouvaient continuer à revenir et pourraient remplir des fonctions pour lesquelles ils ont été formés”, a ajouté Iniesta.

Xavi, actuel entraîneur du Qatar Al-Sadd, a rejeté en janvier dernier une offre du Barça de remplacer l’entraîneur Ernesto Valverde, et est la “pierre angulaire” du projet sportif qui sera présenté par le candidat à la présidence du club catalan Víctor Font pour la les élections de l’été prochain, selon ce candidat.