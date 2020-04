Actualités football | Le Real Madrid cherche Haaland avec l’aide de Hakimi et Odegaard | Transferts | Ligue d’Espagne | Football























































































































L’attaquant norvégien est la sensation du football européen et l’un des meilleurs vœux de Florentino.

Erling Haaland, joueur du Borussia Dortmund.

Photo:



EFE

Pour:

Christian Amézquita

16 avril 2020 18 h 12

Le marché des transferts est très attendu en Europe. De nombreuses équipes auront l’opportunité de faire le point, face à la crise économique, des ventes, tandis que d’autres profiteront des bonnes affaires pour se renforcer.

Comme toujours, le Real Madrid fait partie des clubs qui prévoient de gros investissements. Florentino Pérez attend avec impatience la signature d’Erling Haaland et offrira au Borussia Dortmund un accord géant.

Tel que rapporté par les médias espagnols, Madrid songerait à offrir deux de ses jeunes promesses de rester avec le footballeur de 19 ans. Il convient de préciser que sa clause de résiliation est de 75 millions d’euros et commence à régir à partir du prochain marché d’hiver.

Ainsi, Ahraf Hakimi et Martin Odeggard seraient chargés de faciliter la négociation avec Dortmund.

D’une part, l’ailier marocain est en prêt depuis deux saisons avec l’équipe allemande et sa performance a été un scandale. Devant rentrer en Espagne en juin, Hakimi serait, selon Marca, “la monnaie d’échange” de l’opération. Rappelons que l’équipe merengue compte encore trois hommes en position d’arrière gauche: Marcelo, Mendy et Reguilón (prêtés à Séville).

Le cas d’Odeggard est similaire, sa grande performance dans la saison 2019-2020 avec la Real Sociedad a augmenté son prix et a puissamment attiré l’attention des plus grands d’Europe. En Espagne, ils affirment que Zidane veut qu’il revienne et c’est pour cette raison qu’il serait “le maillon de l’opération”, afin qu’il puisse convaincre son compatriote et former un duo de rêve.

