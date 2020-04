Actualités football | Le Real Madrid veut signer Erling Haaland et Kylian Mbappé | Ligue d’Espagne

La crise sanitaire que traverse le monde, due au coronavirus, a fortement impacté l’économie des clubs. Aucun box-office, prix, droits TV ou revenus publicitaires.

En raison de ce qui précède, les équipes ont commencé à prendre des mesures pour économiser leurs dépenses, telles que la suspension des contrats ou des réductions de salaire. Mais incroyablement, le Real Madrid n’y pense pas et se concentre sur ses objectifs pour le prochain marché de passage.

Florentino Pérez cherche à donner beaucoup plus de puissance à l’équipe et à accompagner Eden Hazard, son dernier venu, avec des collègues de talent égal ou supérieur. Pour cela, le président du Real Madrid envisage deux bombes: Erlinh Haaland et Kylian Mbappé.

L’opération norvégienne serait la plus proche. L’idée est de l’acheter sur le marché d’été, mais sa clause d’annulation (75 millions d’euros) prendra effet à partir de janvier prochain. Pour cette raison, ils profiteront de la situation pour offrir une bonne somme au Borussia Dortmund et ainsi prendre l’attaquant de 19 ans.

En revanche, la négociation de Mbappé peint à moyen terme. Florentino chercherait à convaincre le jeune Français de ne pas signer le renouvellement de son contrat avec le PSG (expire en 2022) et faciliterait ainsi son achat à l’été 2021.

Avec cela, le trio en attaque, à l’avenir, du groupe merengue serait: Hazard, Haaland, Mbappé. Le problème est que pour atteindre ces objectifs, il était nécessaire d’équilibrer la boîte en vendant des joueurs de l’équipe actuelle, une situation qui affecterait directement James Rodríguez.