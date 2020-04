Actualités football | Lionel Messi et Jan Oblak conserveraient leurs records s’ils terminaient la Liga | Ligue d’Espagne

Les dix-neuf buts marqués par Leo Messi, le meilleur buteur de la ligue à ce jour, ou les records de Jan Oblak, le gardien le moins marqué avec vingt et un buts, deviendront officiels en cas de décision de suspendre le championnat de la Ligue en raison de la crise. du coronavirus.

Cela a été signalé aux médias espagnols par l’espagnol José del Olmo. vice-président de la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS), une entité qui considérera tous les enregistrements de ce type accumulés jusqu’à la date de la suspension comme valides.

La même chose se produira avec les matchs que Sergio Ramos accumule en première division et dans les compétitions européennes ou avec Juan Francisco Martínez “Nino”, le footballeur avec le plus de matches et le plus de buts dans l’histoire de la deuxième division et celle d’Elche CF , votre club actuel.

Tous ces records, ainsi que ceux des autres footballeurs, seront comptabilisés pour faire partie de leurs statistiques personnelles et de compétition, qu’ils soient conclus ou non.

“Les compétitions peuvent être suspendues ou annulées pour une cause extraordinaire, comme cela peut se produire en ce moment, mais tout ce qui a été joué jusqu’à présent est officiel. Il a été disputé par règlement et avec des minutes. Les données individuelles sont additionnées et les résultats ils en valent toujours la peine “, a expliqué Del Olmo.

Lors de l’examen des informations dans le procès-verbal, le nombre de matches dirigés par les différents arbitres sera également ajouté, ainsi que tout autre détail qui y sera reflété.

“Une autre chose est ce qui est finalement décidé s’il y a des baisses ou non et qui est le champion selon le règlement, mais ce qui a été joué a déjà été joué et est officiellement comptabilisé. Il a été rempli et, par conséquent, il a été “, a ajouté le leader de l’entité qui enregistre les données du football à l’international.

“Tout continue de compter: les buts de Messi et ceux de n’importe quel joueur de la catégorie régionale dans un match officiel. Tout continuera d’être là car le déroulement normal de la compétition aura été accompli sauf dans les derniers jours”, a ajouté Del Olmo.

En ce sens, il a rappelé que tout ce qui se réfère aux statistiques officielles des joueurs et des équipes est indépendant “de la décision finale de savoir qui est le champion” d’une compétition donnée.

“Par exemple, si à la fin le Real Zaragoza devait être promu en Première Division malgré le fait que la compétition ne se soit pas terminée, ce serait une décision fédérative, mais les matchs et les données de ses joueurs seraient ceux correspondant aux matchs qui ont déjà eu lieu.” “, at-il conclu.