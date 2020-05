Actualités football | L’un des collaborateurs de Klopp a révélé les raisons du succès de Liverpool | Premier League

Le renouveau du football de Liverpool, ces dernières années, a un nom: Jürgen Klopp. L’Allemand s’est emparé d’une équipe qui n’a pas réussi à briller dans le passé et en a fait une machine compétitive.

Sous son règne, l’équipe d’Anfield a retrouvé son statut européen et local. Il a concouru du début à la fin avec Manchester City lors de la saison 2018/19 en Premier League, a été champion des Champions la même année et mène actuellement le championnat anglais avec un calme excessif.

Lors d’une conversation avec le site officiel du club, Peter Krawietz, l’assistant de Klopp, a révélé les raisons pour lesquelles l’entraîneur parvient à attraper ses managers avec un message de match clair et convaincant.

Krawietz a révélé qu’en collaboration avec deux analystes de jeux, Harrison Kingston et Mark Leyland, ils sont chargés d’enregistrer les bons et les mauvais aspects des matchs que Liverpool joue. Ce sont de petits clips (trois ou quatre) que, cinq minutes après la fin de la première partie, ils choisissent pour Klopp de faire son discours de mi-temps avec des exemples clairs.

Il a également souligné qu’il s’agit d’un travail complémentaire, car ces entretiens sont préparés tout au long de la semaine à partir de l’analyse du rival et d’eux-mêmes lors des matches précédents. “L’entraîneur a cinq ou six minutes pour parler et les clips soutiennent ces recommandations”, a-t-il déclaré.

De même, il y a la possibilité que dans certains jeux il n’y ait pas grand-chose à corriger ou, au contraire, il n’y a pas d’idées claires d’amélioration. Raison pour laquelle dans le premier cas “l’idée est de réitérer la stratégie du jeu”, tandis que dans le second “nous essayons de donner aux joueurs une image des espaces dans lesquels nous pouvons jouer”.

Un exemple de ce qui précède, dit Krawietz, s’est produit contre Southampton au Premier ministre. “Nous avons gagné 4-0 mais en première période, nous avons eu des problèmes, ils ont créé des opportunités et nous n’avons pas bien joué”, a-t-il déclaré. Mais à la pause, la clé était dans le discours de Klopp car “le message était:” continuez d’essayer et vous verrez ce qui se passe “et il a fini par servir.”