Actualités football | Malcom a lancé des critiques contre Barcelone | Ligue d’Espagne

Le footballeur a parlé de ce qu’il a vécu dans l’équipe de Blaugrana et a envoyé quelques railleries.

Malcom et Coutinho à Barcelone.

Photo:



Tiré de Twitter: @ malcolmoliveira_97

Pour:

Christian Amézquita

20 avril 2020 à 14 h 36

De nombreux joueurs ont réussi sans pénalité ni gloire pour Barcelone. Malgré leur éblouissement dans certaines petites équipes, ils atteignent le football de haut niveau et, pour d’innombrables raisons, ne parviennent pas à montrer leur meilleur niveau.

C’est le cas de Malcom, qui venait de faire un excellent travail au bordelais français à seulement 20 ans et a laissé un contrat pratiquement prêt avec la Roma pour rejoindre l’équipe de Barcelone. Enfin cela ne durerait pas plus d’une saison et cela laisserait au Zenit russe.

Dans une interview avec les médias catalans, l’attaquant brésilien a parlé de son expérience à Barcelone et a lancé quelques fléchettes sur des aspects qu’il n’aimait pas du club.

Il a déclaré qu’il occupait actuellement des emplois personnalisés en Russie, mais qu’il ne pouvait faire de l’entraînement physique qu’à la suite d’une blessure à la hanche qui le tourmentait depuis longtemps. «Ici, nous faisons une double session, tandis qu’au Barça, nous nous sommes entraînés de 40 à 50 minutes. Je me suis encore blessé à cause de cela », a-t-il dit en riant.

Il a également critiqué ceux qui affirment que Lionel Messi a un pouvoir absolu dans le club, a expliqué que “en tant que capitaine, il a parlé pour que les choses s’améliorent, il a d’abord communiqué avec nous, puis est allé avec l’entraîneur et le président”.

Enfin, il a souligné qu’il avait beaucoup appris pendant son séjour à Barcelone “des choses qu’il ne savait pas réparer à l’extérieur et à l’intérieur du terrain, aujourd’hui il les a réparées”, mais il a également exprimé sa déception car “en y réfléchissant maintenant, je pense qu’il méritait plus de minutes”.

