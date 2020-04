Actualités football | Manchetser United pourrait offrir à l’Atlético de Madrid une excellente offre pour Saúl | Ligue d’Espagne

Le marché des transferts est très attendu par les clubs, la possibilité d’incorporer des chiffres à des prix relativement bas et de quadriller l’argent comptant avec des ventes possibles est une bénédiction.

Le coronavirus a provoqué une crise économique énorme dans le football, donc obtenir des revenus supplémentaires, d’où qu’ils viennent, doit être une priorité.

Selon les médias anglais, Manchester United aurait un objectif clair pour son équipe, un footballeur qui confère au milieu de terrain qualité, punch et hiérarchie. Pour cette raison, ils envisagent de se rendre en Espagne, plus précisément à Madrid, et de négocier avec l’Atlético de Madrid la signature de Saúl, l’une des pièces fondamentales du programme «Cholo Simeone».

Au début, la chose logique serait un non retentissant des Espagnols, mais l’as sous la manche des Anglais est de l’argent. L’élément qui est si rare de nos jours, et qui bénéficierait à la fois à «Atleti» et au joueur lui-même.

Ainsi, Manchester offrirait 80,5 millions d’euros, bien que la clause du joueur soit de 150, en plus d’offrir à Saúl un salaire de 230 milliers d’euros par semaine, un chiffre 97 fois plus élevé que ce qu’il gagne actuellement.

Avec cela, tout le monde gagnerait, le peuple de Madrid aurait un revenu supplémentaire important, compte tenu également du fait que le milieu de terrain espagnol est l’un de ceux qui gagne le plus dans l’équipe. Et les «Red Devils» obtiendraient l’un des meilleurs dépliants multifonctionnels au monde.