Adam Lallana pourrait rejoindre Tottenham Hotspur, Southampton ou Leicester City

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 10 MARS: (LE SOLEIL, LE SOLEIL LE DIMANCHE) Adam Lallana de Liverpool lors d’une session de formation à Melwood le 10 mars 2020 à Liverpool, Royaume-Uni. Le Liverpool FC affrontera l’Atletico Madrid en huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League le 11 mars 2020. (Photo de John Powell / Liverpool FC via .)

Adam Lallana devrait quitter Liverpool cet été avec la fin de son contrat actuel. L’Anglais a passé la majeure partie de ses six années à Merseyside dans la salle de physiothérapie, mais repartira probablement avec une médaille de vainqueur de la Premier League en cadeau de départ.

Et, en vérité, semble maintenant le moment idéal pour Lallana et Liverpool de se séparer de Curtis Jones apprêté et prêt pour une action en première équipe. Cela donnera également à Lallana l’occasion idéale de redécouvrir sa meilleure forme avec l’aide du football en équipe première.

De nombreux clubs pourraient utiliser l’expérience et les talents de Lallana, y compris les équipes ci-dessous, pour former l’une des meilleures offres de l’été.

Trois clubs Adam Lallana pourraient rejoindre cet été

Un retour à Southampton

Il y a 6 ans, Adam Lallana est devenu le méchant de Southampton en échangeant les Saints contre les Rouges. Cependant, 6 ans plus tard et l’Express a rapporté que l’ancien capitaine a la chance de se remettre du bon côté des fans de Southampton

Cette décision serait quelque peu salutaire pour Lallana; il ferait un tour complet dans sa carrière. Et, en toute justice, c’est une décision dont les deux parties ont désespérément besoin. Adam Lallana a besoin d’une action cohérente en équipe première pour retrouver sa meilleure forme. Tandis que Southampton a besoin d’un milieu de terrain expérimenté mais talentueux pour amener le club de la médiocratie médiane à la moitié supérieure de la table.

Une combinaison de milieu de terrain de James Ward-Prowse et Adam Lallana attirerait certainement les fans de Southampton, rendant cet accord encore plus possible.

Adam Lallana fournira l’étincelle à Tottenham Hotspur



Depuis le départ de Christian Eriksen en janvier, les Spurs n’ont pas réussi à remplacer la créativité du Danois et n’ont donc pas réussi à ramasser des points cruciaux. Le transfert gratuit d’Adam Lallana pourrait cependant résoudre ce problème.

Lallana peut exercer sa créativité au milieu de terrain, Jurgen Klopp se tournant souvent vers lui lorsqu’il cherche à ajouter cette étincelle supplémentaire; c’est une étincelle dont les Spurs ont désespérément manqué au cours des deux derniers mois. Selon l’Express, les Spurs font partie des quelques clubs intéressés par l’homme de Liverpool.

Le transfert de Lallana serait également sans risque pour Jose Mourinho et Daniel Levy; ils obtiendraient un milieu de terrain créatif expérimenté sans avoir à dépenser un sou en frais de transfert.

Une réunion à Leicester City

En 2014, Brendan Rodgers a amené Adam Lallana à Anfield pour un montant de 25 millions de livres sterling. Et maintenant, 6 ans plus tard, le duo devrait à nouveau s’associer avec Leicester; le club sont les favoris de la signature de Lallana en été, comme le rapporte LeicestershireLive. Cette décision est logique pour les deux parties, Leicester ajoutant de l’expérience à un milieu de terrain jeune. Et Lallana a l’opportunité de jouer régulièrement au football en équipe première au plus haut niveau.

La réunion de Rodgers et Lallana verra peut-être ce dernier revenir à sa meilleure forme et aider Leicester à consolider ses quatre meilleurs espoirs la saison prochaine.

