La saison dernière, les Wolves sont devenus le package surprise de la Premier League. Une campagne 2018/19 qui les a vus terminer septième et s’assurer une place en Europe a également inclus des victoires mémorables contre Chelsea, Manchester United, Tottenham et Arsenal. Leurs performances ont été menées par Ruben Neves, Raul Jimenez, Diogo Jota et Joao Moutinho.

Adama Traoré est désormais un joueur clé pour les loups

Dribbleur impressionnant

Les loups égalent leurs réalisations de l’année dernière avec une cohérence impressionnante cette saison, mais c’est un autre joueur qui attire maintenant le regard – Adama Traoré. Connu comme quelqu’un avec d’immenses qualités physiques, telles que la vitesse et la puissance, l’ailier développe maintenant son jeu en un avec un ensemble de compétences polyvalent amélioré.

Traoré a réalisé le plus grand nombre de prises de contrôle (132) de tous les joueurs de Premier League cette saison, avec Wilfried Zaha (120) le seul autre joueur à avoir dépassé les 100. Pour mettre les choses en perspective, Traoré a joué moins de minutes (1 928). que l’attaquant Crystal Palace (2 815).

Alors que Traoré était peut-être auparavant coupable de ne montrer que des éclairs de son talent de dribble, il trouve maintenant de la cohérence pour faire de lui une menace fiable sur le flanc pour les loups. Le joueur de 23 ans a effectué au moins dix dribbles lors d’un match à quatre reprises, dont 15 contre Watford – le plus grand nombre de joueurs par match.

Les statistiques sont impressionnantes mais ce sont les performances de Traoré, en particulier contre certaines des plus grandes équipes, qui ont vraiment excité les téléspectateurs. Il a récemment donné à Andy Robertson de Liverpool, largement considéré comme le meilleur arrière gauche du pays, une période très difficile avec sa direction autant que son rythme et sa puissance.

“Il est injouable en quelques instants, c’est incroyable”, a déclaré à temps plein le manager de Liverpool, Klopp, à propos de Traoré. “Quel joueur – ce n’est pas seulement lui mais il est si bon.” Les Reds ont peut-être été gagnants 2-1, mais c’est Traoré qui a volé la vedette, complétant quatre dribbles, effectuant deux tirs et fournissant la croix pour l’égaliseur à tête de Jimenez . Il était une menace constante toute la soirée.

Le dribble et les attributs physiques de Traoré ont toujours fait de lui un talent mais il commence également à ajouter de la qualité à son jeu. Il a maintenant quatre buts et sept passes décisives cette saison, comparativement à un but et une passe pour toute la campagne 2018/19, certes en seulement 884 minutes jouées.

Alors que Traoré a déjà produit devant le but, marquant cinq fois et produisant dix passes décisives lors de sa dernière saison pour Middlesbrough en Championnat, l’amélioration de sa qualité offensive en Premier League démontre que son énorme potentiel est en passe de se réaliser.

Le patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, a utilisé Traoré dans différentes positions, comme un ailier en 3-5-2, ainsi qu’un avant-centre dans la même formation. C’est dans le système 4-3-3, cependant, que Traoré trouve sa meilleure forme. Il opère sur le côté droit d’un front trois, ce qui lui permet de concentrer ses efforts sur les attaques et le développement de son produit final.

Bien que les statistiques montrent que Traoré enregistre en moyenne moins de dribbles cette saison qu’à aucun moment de sa carrière jusqu’à présent, son taux de réussite dans cet attribut est supérieur à 70% – son plus haut niveau encore et meilleur que celui de Son Heung-Min, Willian, James Maddison, Jack Grealish, Nicholas Pepe et Felipe Anderson.

Les performances de Traoré ont montré que sa prise de décision s’améliore également et que l’efficacité de ses dribbles contribue à donner aux loups une option plus dynamique à l’échelle. Ses deux superbes finitions ont scellé une victoire impressionnante à Manchester City en octobre et la décision de Santo de placer Traoré dans un rôle d’attaquant a inspiré une victoire 3-2 à Southampton après avoir perdu 2-0.

Non seulement cela, en raison de sa réputation, les équipes sont désormais plus concentrées que jamais sur Traore. Cela signifie que tandis que les joueurs de l’opposition sont entraînés à couvrir la menace de l’ailier, davantage d’espace est créé pour que d’autres attaquants, tels que Jimenez, Jota et Pedro Neto, se heurtent et affectent les attaques.

En effet, la confiance de Santo dans la capacité de Traoré, ainsi que de savoir où l’utiliser, a été la clé. “Nous n’abandonnons jamais les joueurs – nous essayons de les améliorer”, a déclaré le patron des Wolves en décembre. «C’est le processus croissant et naturel. Certains joueurs prennent plus de temps et certains joueurs peuvent s’exprimer plus tôt dans l’équipe.

«Vous avez besoin de patience, ce qui est le meilleur moyen de les améliorer. S’il ne vous donne pas une réponse fantastique ou une performance fantastique dans un jeu ou pendant une période, vous ne pouvez pas abandonner. “

L’activité dans la fenêtre de transfert récente de janvier a été modérée mais, avec plusieurs ailiers de haut niveau en Europe prêts à déménager cet été, l’intérêt pour un certain nombre de meilleurs clubs pour Traoré devrait augmenter.

Les loups seront conscients de la bataille qui les attend pour garder l’ailier mais, pour l’instant, le club l’apprécie de plus en plus. Traoré est en train de devenir un vainqueur de match pour son équipe et vous seriez pardonné de penser que sa carrière potentiellement passionnante est sur le point de s’améliorer.

