Adama Traoré «trahit» Barcelone: ​​«Real Madrid? Je ne dirais pas non ‘| marché

Adama Traoré «trahit» le Barcelone. L’ancien blaugrana, devenu un joyau de la Wolverhampton, interviewé par Mundo Deportivo ne ferme pas la porte à Real Madrid: “Je suis au Barça depuis dix ans. Un jour je raconterai les raisons de mon départ, mais cela concernait les décisions de certains managers. Il y avait des choses que je n’aimais pas, même si je n’ai pas de ressentiment envers Barcelone Ça n’aurait pas de sens. J’ai plus de bons souvenirs que de mauvais. Aller au Real Madrid? Je ne ferme aucune porte. Je suis content avec les Wolves et nous avons une grande équipe, d’un point de vue professionnel et humain. Mais si je devais aller au Real, ce ne serait pas un problème. Je déciderai en fonction des offres qui viennent. ”