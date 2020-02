Adebayor a révolutionné Instagram avec sa première photo à Olympie

Le buteur togolais a partagé une formation à l’image avec les vêtements de sa nouvelle équipe et a révolutionné tous les fans.

L’illusion du peuple d’Olympie est en augmentation, et avec des publications comme celles d’Adebayor, qui s’entraîne déjà comme une de plus au Doyen, encore plus.

Le buteur de 35 ans, l’ancien Real Madrid et Manchester City, entre autres, a publié sa première photo en tant que joueur du géant paraguayen qui défendra dans le tournoi local et la Copa Libertadores. Les gens sont vite devenus fous et ont généré des milliers de réactions.