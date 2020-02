Adekanye, joie et … Google Translate: “Journée spéciale au bureau”

SONDAGE

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Tant de satisfaction et quelques problèmes avec Google translate pour Bobby Adekanye, jeune attaquant de la Lazio qui a trouvé hier le premier but de Serie A lors du 5-1 coupé hier par le biancocelesti au SPAL. Via Twitter, les Anglais nés en ’99 ont exprimé leur joie. Avec quelques difficultés, en fait, dans la traduction: “Quelle journée spéciale au bureau pour nous. Merci beaucoup à tous les fans pour le soutien (Lazzari quelle taille vous êtes)”.

Quelle journée spéciale au bureau aujourd’hui pour nous Merci beaucoup à tous les fans pour le soutien (manulazza29 quelle taille vous 🤪🤙🏿) 🦅💙 @ OfficialSSLazio pic.twitter.com/Kd6rpn3Cmc

– Bobby Adekanye (@ adebob11) 2 février 2020

