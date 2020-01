ADIEU À KOBE BRYANT, LÉGENDE NBA. Accident d’hélicoptère, il avait 41 ans: 8 autres personnes sont décédées, dont sa fille | Primapagina

Énorme tragédie aux États-Unis. Kobe Bryant, la fille de treize ans et sept autres personnes sont décédées dans un accident d’hélicoptère: le site Tmz.com a dévoilé en début de soirée la nouvelle du décès de l’ancienne star du basket Nba. La catastrophe s’est produite dans la région de Calabasas, en Californie, hier matin: Bryant, 41 ans, volait avec huit autres personnes, lorsque l’hélicoptère s’est écrasé. L’intervention des pompiers et des sauveteurs sur le lieu de l’accident n’a permis de sauver aucune des 9 victimes: selon Tmz.com, Vanessa Bryant, épouse de l’ancien basketteur, n’était pas à bord alors avec Kobe sur l’hélicoptère était présente la fille de 13 ans Gianna Maria, décédée dans l’accident, tandis que les deux sont allés à l’Académie de l’ancien champion de la NBA.

LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE MALIBU ‘:’ À BORD IL Y AVAIT 9 PERSONNES, TOUT MOURUS ‘ – Ce la conférence de presse à Malibu par la police de Los Angeles qui a fait le point sur la situation concernant l’accident impliquant Kobe Bryant et sa fille Gianna: “Juste avant 10 heures du matin, nous avons reçu un appel téléphonique au sujet d’un accident d’avion dans le comté de Los Angeles. À notre arrivée, nous avons immédiatement vu un incendie de l’accident qui s’est écrasé à flanc de colline. Nous avons envoyé une équipe de 56 médecins, ambulanciers paramédicaux et Nous attendons l’arrivée du coroner pour récupérer les restes des victimes. À bord de l’hélicoptère, il y avait 9 personnes: le pilote et 8 autres passagers. Flammes très persistantes, dues au magnésium présent sur les débris de l’avion. Un hélicoptère est également intervenu auprès des pompiers sur le site pour vérifier la présence des survivants. Malheureusement, aucun des passagers n’est vivant. Malgré les spéculations des dernières heures sur qui faisait partie de ce vol, il serait de notre part inadéquat, inapproprié et irrespectueux de notre part de donner lieu à ces spéculations. Cela jusqu’à ce que le coroner fasse son travail. “Toujours selon TMZ, John Altobelli – entraîneur de baseball à Orange Coast College – était également dans l’hélicoptère avec Kobe Bryant.

LE MESSAGE DE LA NBA – Selon les mots du commissaire de la NBA, Adam Silver: «La famille NBA est dévastée par les nouvelles tragiques qui ont frappé Kobe Bryant et sa fille Gianna. Pendant 20 saisons, Kobe nous a montré à quel point son talent était au service de la volonté absolue d’André de rechercher la victoire. L’un des joueurs les plus incroyables de l’histoire de notre jeu, qui a atteint des objectifs légendaires “La sortie officielle de la NBA continue en rappelant tous les titres remportés par Kobe Bryant au cours de ses 20 années passées chez les Lakers, puis en terminant avec une pensée à la famille:” Le Nos condoléances vont à sa femme, Vanessa, et à toute la famille Bryant, aux Lakers et aux organisations proches de Kobe et sa fille dans le monde. Nous ne t’oublierons jamais “

LA NOTE DE POLICE – La police du comté de Los Angeles a signalé que 5 personnes sont mortes dans un accident impliquant un hélicoptère. “Il n’y a pas de survivants. Évitez la zone jusqu’à de nouvelles indications”: nous lisons dans un tweet sur la catastrophe qui s’est produite dans la région de Calabasas.

SOUS CAUSES D’ENQUÊTE – Les causes de l’accident font l’objet d’une enquête: Bryant est connu pour avoir utilisé des hélicoptères pendant des années, pour ses voyages, surtout quand il a joué pour les Lakers. Au début de la semaine, un canular de mort avait été signalé.

NBA LEGEND, MILAN FAN – Surnommé Black Mamba, légende des Los Angeles Lakers, avec cinq anneaux remportés, deux finales Mvp et une saison régulière Mvp, avait été dépassé en tant que troisième meilleur marqueur de l’histoire de la Nba par LeBron James, avec qui il avait complimenté ce matin. Kobe est né aux États-Unis, mais a passé une partie de son enfance et de son adolescence (de 6 à 13 ans) en Italie à la suite de son père, également basketteur: il parlait couramment notre langue et il était un grand fan de Milan.

20 ANS DANS LES LAKERS, OR OLYMPIQUE AVEC LES ÉTATS-UNIS, OSCAR PRIZE – Bryant a joué toute sa carrière NBA dans les Lakers de Los Angeles et a été le premier joueur NBA de la même équipe depuis 20 ans: avec les États-Unis, il a participé à la Championnat des Amériques FIBA ​​2007 e aux Jeux olympiques de Beijing 2008 et de Londres 2012, remportant la médaille d’or dans les trois épreuves. En 2018, il a gagné l’Oscar avec le réalisateur et animateur Glen Keane, dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation pour Dear Basketball, qu’il a écrit inspiré de sa lettre d’adieu au basket-ball. Il était parmi les sportifs les plus connus au monde: une foule immense s’est rassemblée devant le Staples Center de Los Angeles pour le commémorer.

