Adieu à Valverde de Barcelona: et l’aval du personnel? | Ligue d’Espagne

Ernesto Valverde a été limogé du FC Barcelone pour une succession d’éliminations, la dernière de la Super Coupe d’Espagne, et loin d’être déçu, il a fait allusion aux quatre titres qu’il a remportés en deux ans et demi et a envoyé un message de remerciement clair.

“Chers culés, Mon étape en tant qu’entraîneur du FC Barcelone est terminée. Cela fait deux saisons et demie très intenses depuis le début. Pendant ce temps, j’ai vécu des moments très heureux célébrant des victoires et des titres, mais aussi d’autres durs et difficiles. Mais surtout, je veux souligner l’expérience et l’affection que j’ai ressenties de la part des fans lors de cette étape “, a déclaré l’ancien entraîneur dans une lettre publique.

Des remerciements au Conseil d’administration, au président Bartomeu, aux employés du club et au personnel ont envoyé le «Txingurri», avec mes meilleurs vœux à Quique Setién, son successeur et le populaire «Visca Barça et Visca Catalunya».

Accord entre le FC Barcelone et Ernesto Valverde pour la résiliation de son contrat d’entraîneur de l’équipe première.

Merci pour tout, Ernesto. Bonne chance dans le futur. pic.twitter.com/UNBBQoLOB1

– FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 13 janvier 2020

Les joueurs ont été prudents quant aux dernières décisions. Luis Suarez et Busquets ont été les premiers à poster des messages d’adieu et Messi a déclaré dans la deuxième heure: “Merci pour tout, monsieur. Vous serez sûrement génial où que vous alliez car, en plus d’être un grand professionnel, vous êtes une personne formidable.”

“Merci beaucoup monsieur pour tous les moments que nous vivons en tant que professionnels. Je suis resté avec ce que vous m’avez appris de positif et avec le grand être humain que vous êtes”, a déclaré l’Uruguayen Suárez. Busquets n’a remercié que deux ans et demi de travail et lui a souhaité le meilleur. Les autres, en général, ont préféré se taire.

Où est allé le soutien public? Selon le journal Sport, la pression a tout mis fin: “Bien que ce ne soit pas pour des raisons sportives, ils croient que travailler avec la pression environnementale qui serait la continuité d’Ernesto Valverde n’est pas le meilleur pour le personnel. Avec tout l’environnement mis en place dans son possible En licenciement, les joueurs ont violé leur opinion sur le sujet et préfèrent s’installer dans le climat actuel qui était vécu “, a-t-il expliqué.