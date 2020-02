Adolfo Gaich: “Almirón n’est pas l’un des techniciens les plus importants que j’ai eu”

Adolfo Gaich faisait partie de la Équipe nationale d’Argentine U23 qui a été couronné champion du Pré-olympique sud-américain de La Colombie. Alors que le tournoi a été joué qui a classé deux pays au suivant Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’attaquant de Cordoue était sur le point d’être transféré Sorcières de La Belgique dans un chiffre millionnaire. Cependant, il a précisé qu’il “jouait un championnat important” et “qu’il était concentré sur cela”. De plus, il a ajouté: “Ma famille m’a beaucoup soutenu et je n’ai pas été distrait par tout ce qui se passait à l’extérieur. Vous voulez jouer dans l’équipe dont vous êtes fan mais je devais mettre en balance qu’une éventuelle vente allait aussi aider le club” .

D’autre part, le footballeur de San Lorenzo Il a évoqué son passé dans le “Cyclone” quand il y avait des directeurs techniques qui n’en tenaient pas compte. “Je n’ai jamais demandé d’explication sur les raisons pour lesquelles je n’ai pas joué et je n’ai pas eu de continuité mais je savais que le moment viendrait”, a-t-il déclaré en dialogue avec le Club 947. “Maintenant, je me concentre sur San Lorenzo, Je veux être filmé et pouvoir jouer. Je ne pense pas à ce qui se passera à partir de juin “, a-t-il dit à propos d’une éventuelle offre d’émigrer vers L’Europe.

Gaich il est clair qu’il manque encore Jeux olympiques mais il a dit qu’il “aimerait être Tokyo et faire partie de cette expérience. “Cependant, il sait que” l’équipe peut changer. “Concernant l’entraîneur de l’équipe nationale, il a admis:”Fernando Batista il a été le premier technicien à me faire confiance et je ne l’oublierai jamais. “Enfin, il se souvint des moments avec Jorge Almirón comme coach de San Lorenzo. “Je ne sais pas si c’est le DT le plus oubliable que j’ai eu, mais ce n’est certainement pas l’un des plus importants”, a-t-il déclaré.

L’ensemble dirigé par Diego Monarriz visitera Ateliers dans Cordoue ce samedi à partir de 21h45 avec arbitrage de Ariel Penel et transmission de TNT Sports. Jouera-t-il le “Tank” ou le gardera-t-il pendant une autre semaine, quand San Lorenzo recevoir un Courses dans le nouveau gazomètre?