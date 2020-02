Ados Rayados ne peut pas égaliser un but avec Juárez

Juarez sauve le match nul contre Rayados qui a été contraint de passer par les trois points après le mauvais départ de la Clausura 2020.

L’égalité dans les premières minutes

Rayados a commencé la réunion à la recherche de toute opportunité d’ouvrir le tableau de bord. Juarez n’a ressenti aucune pression pour attaquer et Monterrey n’a trouvé aucune combinaison dans la zone offensive. À la minute 28, la patience des visiteurs a payé, Maximiliano Oliveira est apparu seul dans la zone sur un ballon arrêté et a terminé pour ouvrir le score en faveur des Braves.

📹 # NoTeLoPerdas

🕞 27 ’: G⚽⚽⚽L! Maximiliano Olivera ouvre le score avec une très bonne tête.

Rayados 0-1 FC Juárez # SienteTuLiga ⚽ # Créer des opportunités ⚽ # PorLaEducación️ pic.twitter.com/W1LrL8Cx8y

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 16 février 2020

Le gang a cherché à se lever immédiatement et à 35 ′ Rogelio Funes Mori défini dans la zone et menace «Pacifier» Suazo comme meilleur buteur de Rayados.

📹 # NoTeLoPerdas

🕞 33 ’: G⚽⚽⚽L! Rogelio Funes Mori est à égalité. Définissez dans la zone et battez Vázquez Mellado.

Rayados 1-1 FC Juárez # SienteTuLiga ⚽ # CreatingOpportunities ⚽ # ByLaEducation️ pic.twitter.com/Eb9bEPMdRH

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 16 février 2020

Le VAR a sauvé Juarez

Rayados a intensément cherché la victoire contre certains Braves qui se sont défendus avec le «couteau dans la bouche». Juarez n’a pas réussi à obtenir Monterrey dans la plupart des 45 dernières minutes, cependant, le gang n’avait pas la force nécessaire pour obtenir les trois points contre un adversaire qui semblait très simple.

Ce n’est que dans les minutes supplémentaires que ceux menés par Antonio Mohamed ont trouvé le but de la victoire. À la minute 93, Vincent Janssen a trouvé un ballon dans la petite zone qui a frappé le gardien Iván Vazquez, et le rebond a été laissé au Néerlandais pour le score. Cependant, le but a été annulé par une main de o Toro ’Janssen et ils ont été laissés avec le match nul.