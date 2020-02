Adrian Fein devrait revenir au Bayern Munich cet été

Adrian Fein a passé cette saison en prêt au Hamburger SV du Bayern Munich, mais de nouveaux rapports en provenance d’Allemagne suggèrent que le milieu de terrain retournera définitivement au Bayern. Manuel Bonke de TZ a annoncé que le joueur de 20 ans reviendrait à Munich cet été après la fin de son prêt. De plus, il est entendu que le directeur sportif Hasan Salihamidzic et le dépisteur en chef Marco Neppe ont convaincu Fein de retourner au Bayern avec un plan détaillé et un plan sur la façon dont il sera utilisé pour le Bayern à l’avenir.

Décidé! Adrian Fein quittera le HSV cet été et retournera au FC Bayern. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic et le dépisteur en chef Marco Neppe l’ont convaincu avec un concept sportif détaillé d’un retour à la Säbener Straße.

Hambourg occupe actuellement la deuxième place du tableau de la 2.Bundesliga et espérait pouvoir conserver Fein s’ils continuaient à assurer une promotion en Bundesliga, mais il retournerait au Bayern à la place. Il est également important de noter que Fein a récemment subi une fracture du visage au début du mois et fait face à un sort sur la touche, ce qui a été un coup dur pour Hambourg, qui se bat pour rester dans les deux premiers lieux de promotion automatique du deuxième division.

Une opportunité pour Fein au Bayern?

En tant que milieu défensif, Fein est exactement le type de joueur que le Bayern pourrait utiliser. Il y a de sérieuses questions à se poser sur l’avenir de Javi Martinez car son contrat expire à la fin de cette saison. L’avenir de Corentin Tolisso au Bayern est également incertain. Le milieu de terrain français n’a pas joué autant qu’il le voudrait sous Hansi Flick et se retrouve en disgrâce derrière Joshua Kimmich, Thiago Alcantara et Leon Goretzka.

Photo de TF-Images / .

Si Martinez et Tolisso devaient quitter cet été, cela pourrait s’avérer une occasion parfaite pour Fein en tant que milieu de terrain défensif. Il pourrait passer beaucoup de temps sur le banc, mais il pourrait être utilisé assez souvent comme substitut ou gagner des minutes lorsque des rotations doivent être effectuées pendant les périodes de congestion. Cela n’a pas non plus très bien fonctionné pour Mickael Cuisance depuis qu’il a quitté le Borussia Mönchengladbach, donc Salihamidzic a peut-être déjà dit clairement à Fein que ses chances de jouer plus seraient beaucoup plus fortes. À seulement 20 ans, ce serait une avancée positive pour Fein de travailler aux côtés de Kimmich, Thiago et Goretzka, en supposant que Tolisso et Martinez ne sont plus des joueurs du Bayern la saison prochaine.