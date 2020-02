Adrian Fein, la patronne du Bayern Munich, souffre d’une fracture zygomatique et devra subir une intervention chirurgicale

Mauvaise nouvelle – Adrian Fein, le jeune du Bayern Munich, qui a été prêté cette année au Hamburger SV, a subi une fracture zygomatique du côté gauche du visage et devra subir une intervention chirurgicale. Le zygomatique est un petit os situé latéralement au globe oculaire (communément appelé la pommette), et Fein s’est blessé au sien lors d’un affrontement avec Marvin Wanitzek du Karlsruher FC lors de la victoire 2-0 du HSV sur eux hier.

Voici la déclaration officielle du club:

Selon la gravité de la blessure, une fracture zygomatique peut prendre plus d’un mois à guérir. C’est un gros coup dur pour Fein, qui a connu une forte saison à Hambourg. Les fans du Bayern Munich espèrent qu’il se rétablira rapidement et reviendra sur le terrain dès que possible, afin qu’il puisse continuer à renforcer ses compétences pour son éventuel retour à Munich la saison prochaine.

En tant que milieu de terrain défensif, les talents de Fein sont nécessaires à la Sabener Strasse, mais il a besoin d’autant d’expérience à son actif avant de passer à la première équipe du Bayern. Le prêt à HSV a été un succès jusqu’à présent, et j’espère que la blessure ne retire pas l’élan de Fein. Chez BFW, nous lui souhaitons un prompt rétablissement!