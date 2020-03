Adriana Volpe quitte GFVIP: son beau-père est décédé des suites d’un coronavirus, a amené Altafini à Chiasso VIDEO | potins

Adriana Volpe a quitté Big Brother Vip, disant au revoir aux autres concurrents: “Je voulais remercier chacun de vous car lors de ce voyage vous m’avez tellement donné, j’ai tout fait pour rester ici et croire le message” Tout ira bien “. Je voulais vous saluer un par un. Je dois vraiment sortir parce que le rôle de mère, épouse … J’ai des choses vraiment importantes à résoudre, être fort et dire une prière pour moi “.

“J’ai des choses à résoudre …” #GFVIP pic.twitter.com/Xbf47P1TRi

– Big Brother (@GrandeFratello) 20 mars 2020

La raison en était l’aggravation du tableau clinique du père de son mari: son beau-père, Ernesto Parli, 76 ans, décédé plus tard en Suisse des suites du coronavirus. La nouvelle de la disparition a été donnée par Chiasso Calcio, dont Parli avait été président entre le milieu des années 70 et le début des années 80, amenant l’équipe dans le championnat de première division: “Le FC Chiasso pleure la mort d’Ernesto Parli, président du club de 1976 à 1982. Grâce à son ingéniosité, il a réussi pour apporter des noms illustres sur la scène de la Riva IV, tels que José Altafini. En 1978, le rossoblù, formé par Otto Luttrop, a atteint les demi-finales de la Coupe de Suisse, où il a été injustement battu par Servette, et a été promu à la Ligue nationale d’alors A. La saison suivante, Chiasso est devenu le protagoniste de l’achat de Franco Cucinotta, un des attaquants les plus recherchés de la plus haute catégorie suisse. L’objectif était de jouer un rôle de premier plan dans la ligue suisse. Certaines blessures ont déchiré les ailes de l’équipe frontalière qui a terminé le championnat en huitième position. En 1982, Parlì quitte la présidence entre les mains de Bruno Bernasconi. Les condoléances les plus sincères et les plus sincères du club du FC Chiasso parviennent aux membres de la famille “.

Adriana Volpe il a ensuite écrit sur Instagram: “En ce moment, il m’est vraiment difficile de trouver des mots pour exprimer ce que j’ai à l’intérieur. Le cœur. Mais c’est à partir de là que mon immense MERCI pour toute la chaleur, l’affection, la solidarité que vous me donnez. C’est incroyable et précieux. Notre monde est à genoux, mais nous devons être fermement convaincus que tout ira bien. Je vous demande une prière pour ma famille. ”

en attendant Wanda Nara, épouse et agent de l’attaquant argentin Mauro Icardi, est toujours absent de l’hebdomadaire GFVIP direct car elle a déménagé avec toute la famille à Paris.