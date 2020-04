“Adriano? Idole. En Italie, je n’ai pensé qu’à l’Inter”

Avec le championnat en stand-by, les réseaux sociaux deviennent le meilleur outil pour garder les fans à l’attention, et c’est leInter il le sait bien. Dans un compte Instagram direct sur le compte officiel, le club Nerazzurri a rejoint le passé et le présent, laissant le social entre les mains de Adriano et Lukaku.

D’un côté, un joueur qui a fait l’histoire du club Nerazzurri, de l’autre, un pilier de la saison en cours: dans un coup et une réponse explosifs, la confrontation entre les deux ne tarde pas à venir. Voici leurs mots.

Lukaku et Adriano, quelle comparaison

Du Brésilien, Lukaku dit: «Pour moi, c’est un honneur de parler avec Adriano, c’est mon idole enfant. Celui qui a fait de grandes choses avec l’Inter et avec le Brésil “. Et la réponse n’est pas différente: «Vous êtes aussi un grand joueur, vous savez. Tu as pris ma place. Je suis heureux pour toi et je te souhaite le meilleur pour l’Inter. Vous êtes dans une ville merveilleuse et les fans sont toujours avec vous quand vous en avez besoin. ”

Lors du premier match sous le maillot de Nerazzurri, les deux partagent des sentiments similaires: “J’ai regardé les fans d’abord, puis le ballon“, Disent-ils tous les deux. Et sur une éventuelle attaque jumelée à Adriano, le joueur belge dit: “Toi et moi ensemble? On ferait 70 buts. Je suis très semblable à toi, on marque des buts mais on joue beaucoup pour l’équipe. J’espère faire ce que tu as fait. ”

Inter, mots chérie

Et Inter? Honey Lukaku, comme toujours, dit: “Comment suis-je ici? Quand j’ai eu l’occasion de venir en Italie Je ne pensais qu’à l’Inter: J’étais amoureux de cette équipe qui a remporté les Coupes avec les grands attaquants. La première semaine a été compliquée, la Serie A est très tactique. Je devais bien comprendre les mécanismes. ”

Et répondant à Adriano, qui dit d’Inter que c’est “une famille”, l’attaquant belge conclut: “Vous avez absolument raison. Même maintenant, notre président aide le club à grandir comme un seul groupe uni».

Cela ressemblerait à de l’amour, celui entre Lukaku et le club Nerazzurri.